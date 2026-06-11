Ovako narcisoidne supruge kontroliraju svoje muževe

Narcisoidne supruge često se koriste čitavim nizom manipulativnih taktika kako bi dobile što žele, ne mareći za štetu koju time nanose svojim muževima. Važno je napomenuti da nemaju sve osobe s narcisoidnim crtama ličnosti patološki poremećaj, no takvo ponašanje u braku svejedno je neprihvatljivo, osobito kada je cilj isključivo manipulacija partnerom radi ostvarenja vlastitih želja.

U javnosti je draga i ljubazna

Prema riječima terapeutkinje Melisse Prusko, narcisi su skloni usvajanju različitih obrazaca ponašanja koji se doimaju poput zasebnih osobnosti, prenosi YourTango. To može biti iznimno frustrirajuće i zbunjujuće za njihove partnere jer se ponašaju potpuno drukčije ovisno o tome s kim su u društvu.

Primjerice, u javnosti može glumiti savršenu suprugu i majku, stvarajući privid idealnog odnosa, da bi se kod kuće pretvorila u osobu koja neprestano osuđuje i kritizira. Iako kritičnost sama po sebi nije nužno narcisoidna, ona postaje vrlo štetna kada je iscrpljujuća.

Potiče otuđenje djece od oca

Otuđenje djeteta od roditelja, pri čemu se jedan roditelj zbog manipulacije supružnika udaljava od djece, može imati razorne posljedice na dječju dobrobit. To je jedan od najokrutnijih načina na koje narcisoidna supruga manipulira mužem. Ona suptilno navodi djecu da uvijek stanu na njezinu stranu i u ocu vide negativca.

Primjerice, iza njegovih leđa može djeci govoriti loše o njemu, potičući ih da je sažalijevaju i podrže u slučaju sukoba. Djeca vjeruju da je štite, dok je ona zapravo ta koja manipulira. To ne samo da uništava povjerenje u braku, već i aktivno šteti odnosu između oca i djece. Kada djeca naposljetku shvate što im je učinjeno, često gube povjerenje i u majku, te ostaju usamljena i bez oslonca.

Zahtijeva da joj muž detaljno objašnjava svaku odluku

Brak je partnerstvo koje potiče iskrenost i otvorenost. Svaki bi se partner trebao osjećati sigurno razgovarati o bilo čemu, od emocija do dnevnih planova. Međutim, manipulativne narcisoidne supruge često od svojih muževa zahtijevaju da im potanko objašnjavaju baš svaki potez, tjerajući ih u obrambeni stav umjesto u ranjivost.

Iako će možda reći: "Samo pokušavam razumjeti", ona zapravo koristi njegova duga objašnjenja kao način kontrole. Ova je taktika posebno podmukla jer je narcisoidne supruge lako prikazuju kao normalno ponašanje, dezorijentirajući muževe do te mjere da više ne znaju što je logično, a što pretjerana reakcija.

Neprestano mijenja očekivanja

Još jedan način manipulacije jest nasumično mijenjanje pravila, ponekad čak i na dnevnoj bazi. Umjesto da iskreno i otvoreno razgovara o svojim potrebama i očekivanjima, ona stalno mijenja pravila igre i čini da se muž osjeća neadekvatno jer je ne može pratiti, piše Index.

Jedan tjedan mu može reći da joj se nešto ne sviđa, a mjesec dana kasnije ga pitati zašto to više ne radi, često ga optužujući da mu nije stalo ili da je ne voli.

Mijenjanjem pravila ona njegovo normalno ponašanje lako pretvara u bezosjećajno, dok on zapravo samo pokušava držati korak. U suštini, on nikada ne može biti u pravu, bez obzira na to koliko se trudio.

Kažnjava ga šutnjom

Iako je povremena šutnja zdrava za partnere, njezina zloupotreba, odnosno "tretman šutnjom" kojim se partnera kažnjava jer nije ispunio očekivanja, izrazito je manipulativna. Time se osobi doslovno uskraćuje temeljna ljudska potreba za povezanošću kako bi se promijenilo njezino ponašanje.

U braku je to dvostruko štetnije. Ona će komunikaciju i ranjivost koristiti kao polugu za kontrolu, a ne kao sredstvo za rješavanje sukoba, uništavajući pritom njegovo emocionalno stanje i njihov odnos.

Izvlači se frazama poput "samo se šalim"

Narcisoidna supruga učinit će sve da se osjeća superiorno u odnosu na muža, čak i ako to znači da će se pretvarati da se šali dok ga zapravo omalovažava. Bilo da ga naziva pogrdnim imenima, ismijava njegove nesigurnosti ili se zlobno šali na njegov račun u javnosti, iskoristit će sram ili poniženje kako bi dobila što želi.

Oslanjajući se na fraze poput "nije to ništa strašno" ili "samo se šalim", ona može provoditi gaslighting nad mužem kako bi na njega prebacila emocionalni teret i odgovornost za vlastite štetne postupke. On će se s vremenom povući kako bi izbjegao njezine napade, postajući pasivan u vlastitom životu i domu.

Ismijava njegove potrebe i želju za bliskošću

Jedna od najokrutnijih stvari koje narcisoidna osoba može učiniti jest iskoristiti svoju empatiju kako bi nekoga povrijedila. Iako joj nije istinski stalo do toga kako se netko osjeća, ona zna što njezina partnera čini sretnim ili tužnim. Stavljajući svoje potrebe i želje u središte braka, narcisoidna supruga može potaknuti muža da zanemari vlastite.

Što je još gore, može čak i ismijavati njegove potrebe i činiti da se osjeća loše jer želi više povezanosti s njom. On će se na kraju povući i prestati izražavati svoje potrebe, osim ako ona ne prestane s takvim ponašanjem ili on ne odluči prekinuti vezu.

Traži pažnju drugih muškaraca kako bi izazvala ljubomoru

Nije iznenađujuće da se u društvu koje žene često vrednuje prvenstveno po izgledu mnoge supruge teško odriču vanjske potvrde koju su dobivale dok su bile slobodne. Narcisoidne supruge to podižu na potpuno novu razinu. Ne samo da traže vanjsku potvrdu znatno više od prosječne osobe, već su spremne žrtvovati dobrobit i odanost svoje veze radi pažnje.

Mogu kršiti granice, ne poštovati svog muža ili čak imati aferu (ili prijetiti njome) kako bi ga natjerale da učini nešto što će je zadovoljiti. Čak i ako je to samo na društvenim mrežama, traženje potvrde od drugih muškaraca duboko je problematično ponašanje u monogamnom braku.

Glumi žrtvu

Prema kliničkoj psihologinji Karin Gepp, "stalno postavljanje u ulogu žrtve, prebacivanje krivnje i izbjegavanje odgovornosti temeljni su elementi narcizma". Narcisoidne osobe mogu pokušati natjerati partnera da preuzme krivnju za njihovo štetno ponašanje ili tražiti sažaljenje i suosjećanje kako bi dobile što žele.

Iako se na prvi pogled može činiti jednostavnim, to je jedan od najčešćih oblika manipulacije kojim se narcisi služe. To posebno dobro funkcionira s dobronamjernim muškarcima koji nikada ne bi željeli povrijediti ženu, a kamoli vlastitu suprugu.

Koristi nježnost kao sredstvo za postizanje cilja

Ako primijetite da vam supruga upućuje pohvale i pokazuje nježnost samo kada nešto želi, možda vas pokušava izmanipulirati. Neke narcisoidne supruge dat će sve od sebe kako bi izrazile zahvalnost i suosjećanje, samo kada nešto žele od muža.

Ako je to jedini trenutak kada se doista povezuje s vama, situacija nije bezazle. Narcisi su inherentno fokusirani na transakcije i uvijek iskorištavaju slabosti i želje svog partnera za vlastite ciljeve. Kada je muškarčeva slabost potreba za nježnošću, ona će je iskoristiti protiv njega, piše Index.

Zloupotrebljava njegove nesigurnosti

Mnoge narcisoidne osobe koriste znanje koje imaju o ljudima u svom životu kako bi ih lakše iskoristile. Primjerice, narcisoidna supruga koja zna da se njezin partner srami u društvenim situacijama može se šaliti na njegov račun kako bi izazvala smijeh ili ismijavati njegovu tjeskobu tijekom svađe kako bi ga lakše navela da učini što ona želi. Naravno, narcizam je spektar i nije svaka supruga koja ponekad pokazuje ovakvo ponašanje klinički narcis.

No, čak i ako nije, riječ je o okrutnim postupcima koje nijedan partner ne zaslužuje. Disfunkcija u braku ponekad se naziva plesom oba partnera, a dinamika će se nastaviti sve dok oboje ne prestanu plesati. Ponekad se to dogodi kada krenu na terapiju, a ponekad partner koji je žrtva manipulacije mora postaviti čvrste granice. Ipak, ako se ovakvo ponašanje ne promijeni, veza je osuđena na propast.