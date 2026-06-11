Pokrenuta velika akcija: Privedena poznata glumačka i estradna imena

Vijest koja je jutros odjeknula Turskom izazvala je veliku pozornost javnosti, ali i brojnih obožavatelja turskih serija diljem regije. Turske vlasti pokrenule su opsežnu policijsku akciju usmjerenu na razbijanje navodne mreže povezane s trgovinom narkoticima, pišu turski mediji.

Prema pisanju tamošnjih medija, akcija je provedena u strogoj tajnosti, a među privedenima su se navodno našla i neka poznata imena s turske estradne i glumačke scene, prenosi Dnevnik.hr.

Posebnu pozornost privukla je informacija da je među osobama koje su se našle pod istragom i glumica Beren Saat, koju publika u regiji dobro poznaje po ulogama u popularnim televizijskim serijama.

Navodi se kako su policijski timovi rano jutros istodobno pretražili više adresa te priveli veći broj osumnjičenih. Na popisu osoba obuhvaćenih akcijom navodno se nalazi ukupno 22 imena.

Osim poznate glumice, turski mediji spominju i pjevača Kenana Doğulua te glumca i televizijskog voditelja Enisa Arıkana.

Prema zasad dostupnim informacijama, istraga je još u tijeku, a turski portali navode kako bi u narednim danima moglo uslijediti još uhićenja.