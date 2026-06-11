Dilerima lisice na rukama: Razmjena droge i novca usred grada u Dalmaciji, policija sve snimila

Policijski službenici Službe kriminaliteta droga Policijske uprave splitsko-dalmatinske su u utorak, 9. lipnja 2026. godine na području Makarske uhitili dvojicu muškaraca u dobi od 22 i 31 godine i nad njima proveli kriminalističko istraživanje zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili kaznena djela Neovlaštena proizvodnja i promet drogama.

Provedenim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 22-godišnjak iz prtljažnika parkiranog automobila izvadio vrećicu u kojoj se nalazila droga, prišao drugom parkiranom automobilu u kojem je sjedio 31-godišnjak i predao mu drogu, za što je od njega preuzeo kovertu s novcem.

Obavljenom pretragom osobnih automobila policijski službenici su pronašli i oduzeli ukupno kilogram i 125 grama droge marihuane i novčani iznos od 5000 eura za koji postoji osnovana sumnja da je pribavljen neovlaštenom prodajom droge.

Muškarci su uhićeni i nad njima je provedeno kriminalističko istraživanje te su zbog postojanja osnovane sumnje u počinjenje kaznenih djela Neovlaštena proizvodnja i promet drogama uz kaznenu prijavu predani pritvorskom nadzorniku.