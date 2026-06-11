Tražite posao? Ministarstvo traži konzultante za provedbu projekta vrijednog 106 milijuna eura: Pogledajte uvjete

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih objavilo je poziv za angažman triju vanjskih konzultanata koji će sudjelovati u provedbi projekta Digitalne, inovativne i zelene tehnologije (DIGIT), jednog od najvećih razvojnih projekata u području znanosti, istraživanja i inovacija koji se trenutno provode u Hrvatskoj.

Riječ je o projektu vrijednom 106 milijuna eura koji Republika Hrvatska provodi uz potporu Svjetske banke s ciljem jačanja istraživačke infrastrukture, razvoja inovacija te poticanja digitalnih i zelenih tehnologija. Odabrani kandidati pridružit će se Jedinici za provedbu projekta (Project Implementation Unit – PIU), operativnom timu zaduženom za koordinaciju, administrativnu i financijsku podršku te svakodnevnu provedbu projektnih aktivnosti.

Riječ je o petogodišnjem projektu čiji je cilj unaprijediti istraživanja i inovacije s naglaskom na digitalne i zelene tehnologije, ojačati istraživačku infrastrukturu te dodatno unaprijediti institucionalne kapacitete za provedbu razvojnih i inovacijskih politika.

U okviru poziva otvorene su tri pozicije, i to dva administrativna suradnika te jedan administrativni suradnik za financije. Odabrani kandidati bit će angažirani kao vanjski suradnici u Jedinici za provedbu projekta te će pružati administrativnu, organizacijsku i financijsku podršku provedbi projektnih aktivnosti. Riječ je o konzultantskom angažmanu na puno radno vrijeme, a ne o zasnivanju radnog odnosa u Ministarstvu. Angažman se ugovara na temelju time-based ugovora s tromjesečnim probnim rokom te, ovisno o potrebama i uspješnosti, može trajati do kraja 2028. godine.

Evo koji su uvjeti

Administrativni suradnici sudjelovat će u organizaciji i koordinaciji svakodnevnih aktivnosti projekta, upravljanju dokumentacijom, administrativnim procesima i podršci projektnom timu, dok će administrativni suradnik za financije biti zadužen za financijsku administraciju, praćenje projektnih troškova, obradu dokumentacije te podršku financijskom izvještavanju i provedbi financijskih procedura.

Traže se kandidati sa završenim najmanje srednjoškolskim obrazovanjem i najmanje dvije godine relevantnog radnog iskustva, za poziciju u financijama u području financija ili računovodstva, uz dobro poznavanje hrvatskog i engleskog jezika te razvijene digitalne vještine. Prednost će imati kandidati s iskustvom rada na projektima razvoja znanosti i visokog obrazovanja financiranima iz nacionalnih, europskih ili međunarodnih izvora.

Kroz projekt DIGIT financiraju se aktivnosti usmjerene na razvoj digitalnih i zelenih tehnologija, jačanje istraživačkih kapaciteta te stvaranje snažnijih poveznica između znanstvene zajednice i gospodarstva.

„Tražimo organizirane i motivirane suradnike koji žele raditi na složenom međunarodnom projektu i izravno doprinijeti aktivnostima s dugoročnim učinkom na hrvatski sustav znanosti i inovacija. Riječ je o prilici za stjecanje vrijednog iskustva u radu na projektu financiranom zajmom Svjetske banke", poručuju iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih.

Zainteresirani kandidati svoj životopis i iskaz interesa mogu dostaviti najkasnije do 30. lipnja 2026. godine na adresu elektroničke pošte procurement-digit@mzom.hr .

Više informacija o uvjetima i opisu poslova dostupno je na poveznici .