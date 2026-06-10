Velika fešta na Žnjanu: Stižu Kuzma & Shaka Zulu, Adi Šoše i brojni besplatni programi

U razdoblju od 19. do 21. lipnja, Žnjan će kroz bogat sportski, edukativni i glazbeni program obilježiti svoju prvu rođendansku obljetnicu te službeno otvoriti novu ljetnu sezonu pod Marjanom. Manifestacija započinje već u petak ranojutarnjim tjelovježbama i sportskim aktivnostima, te se nastavlja poslijepodnevnim i after-work druženjima, dok su subota i nedjelja u potpunosti prilagođene ritmu dana - od jutarnjih obiteljskih i dječjih sadržaja na plaži i šetnici, preko opuštenih popodnevnih DJ punktova, pa sve do velikih večernjih koncerata u Amfiteatru koji će Split na najljepši način uvesti u novu ljetnu sezonu.

Posebna pozornost u kreiranju rođendanskog vikenda posvećena je najmlađima i njihovim roditeljima, otkrila nam je koordinatorica dječjeg programa Romana Ban ističući kako će cijela žnjanska šetnica i njezini centralni trgovi idućeg vikenda pulsirati u ritmu sporta, edukacije, plesa i vrhunske glazbe.

„Žnjan je mjesto za sve generacije pa će tako i na ovoj rođendanskoj proslavi uživati cijele obitelji. Pripremili smo edukativne i zabavne programe za djecu svih uzrasta. Mališani će tako prvi put u Splitu imati priliku pogledati kazališnu predstavu “Morske avanture škampića Đure” u izvedbi Teatra Tirena, sudjelovat će na umjetničkim, STEM i ekološkim radionicama ljetne tematike, razgibat će se na sportskom poligonu pod vodstvom kineziologa iz Dišpeta, a razveselit će ih i stjecanje vještina iz jednog od omiljenih žnjanskih sportova - rolanja!“, zadovoljno je rekla Ban te pri tom istaknula kako su u kreiranju programa mislili i na najmlađe:

„Bebe i dječica do 3 godine uživat će na jedinstvenom Baby beach partyju, kao i na senzoričkim, glazbenim i likovnim Baby radionicama. 'Plesni pozdrav litu' uputit će djeca i mladi iz splitskih klubova, koji će izvedbama različitih vrsta plesa sigurno oduševiti okupljene i zato sve pozivam da nam se pridruže i tijekom prvog službenog ljetnog vikenda guštaju s djecom na Žnjanu i u svemu što smo pripremili!“

Vrijedi naglasiti kako je cjelokupan program za djecu potpuno besplatan, no bit će potrebne prijave o kojima će sve informacije uskoro biti objavljene na društvenim mrežama Splite moj i Split za djecu .

Osim bogatog dječjeg i sportskog programa na šetnici, mlade će posebno razveseliti i aktivnosti na sportskim terenima, za koje se redovito traži mjesto više, a koje će ovom prilikom organizirati Unisport. Nakon sporta, vrijeme je i za glazbeni dio programa, u kojem će Žnjan će tijekom sva tri dana postati velika glazbena pozornica na otvorenom. Trg 14 palmi, Trg kulture i Vidikovac ugostit će brojna DJ imena među kojima su DJ Wekingz, DJ Black Shark, DJ Cliff Van Delort, DJ Anna Blitz i mnogi drugi koji će dati sve od sebe za savršenu zvučnu kulisu za ljetne zalaske sunca.

Večernji sati u Amfiteatru donose koncertne poslastice. Petak je rezerviran za Open air flashback party uz DJ Cicu. Njegov program pod nazivom 'Music as it once was' dobro je poznat našim sugrađanima koji će zasigurno u njemu uživati i ovoga puta. U subotu će se za nezaboravan večernji provod pobrinuti legendarni Kuzma & Shaka Zulu, dok je nedjeljni vrhunac rezerviran za tradicionalni splitski đir uz FA Jedinstvo, zatim nastup Ružice Čović, te naposljetku veliki koncert Adija Šoše.

„Iza nas je godina dana u kojoj je Žnjan postao novo srce Splita, mjesto na kojem se svi okupljamo, rekreiramo i opuštamo. Upravo zato, ova trodnevna proslava prvog rođendana i prvog dana ljeta osmišljena je kao zahvala našim sugrađanima i poklon svim generacijama. Program će se istovremeno odvijati duž cijele šetnice, na nekoliko različitih punktova, od Amfiteatra i Trga 14 palmi, preko sportskih terena pa sve do same plaže, nudeći za svakoga ponešto. Pozivam sve Splićanke, Splićane i naše goste da ovog vikenda prošetaju do Žnjana, osjete ovu energiju i zajedno s nama proslave prvi rođendan našeg zajedničkog novog dnevnog boravka,“ poručila je Lorena Šipić, voditeljica manifestacija tvrtke Žnjan d.o.o.

Cjelokupan, detaljan program s lokacijama i satnicama nalazi se u dokumentu u prilogu ovog priopćenja. Vidimo se na Žnjanu.