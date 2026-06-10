Tragična nesreća u Dalmaciji: Poznato kako je došlo do nesreće kojoj je poginuo biciklist

Provedenim očevidom, kojim je rukovodila županijska državna odvjetnica u Šibeniku, utvrđeno je da je do prometne nesreće došlo kada je 75-godišnjak, upravljajući osobnim automobilom šibenskih registarskih oznaka kolnikom lokalne ceste LC 6250 iz smjera jezera prema Betini, izlaskom iz desnog zavoja i dolaskom na ravni cestovni potez započeo pretjecanje električnog bicikla preko središnje uzdužne isprekidane crte na kolniku. Bicikl se kretao istom cestom u istom smjeru. Pritom je na lijevoj prometnoj traci u kočenju, došlo do naleta prednje desne bočne strane osobnog automobila na stražnji lijevi bočni dio električnog bicikl, kojim je upravljao 67-godišnji državljanin Slovenije, koji nije koristio zaštitnu kacigu.

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