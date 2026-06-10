Trilj se sprema za veliki humanitarni Moto party: Nastupaju Atomsko sklonište i Divlje jagode

Humanost na dva kotača, moglo bi se reći za događaj koji se po 24. put organizira u Trilju, točnije na Gazu. Naime, MK Noćni jahači Trilj 10. i 11. srpnja (petak i subota) s početkom u 20 sati organizira bajkersko druženje uz raznovrstan i zanimljiv program. I ove godine sve je u znaku humanitarnog karaktera, jer će sav prihod s ovog humanitarnog Moto party-ja biti namijenjen za liječenje triljskih bajkera Antu i Luku.

Prvog dana partija u glazbenom dijelu nastupit će sastav Pojave i legendarno Atomsko sklonište.

Drugi bajkerski dan u znaku je Raptor benda, Pojava i neponovljivih Divljih jagoda.

Ulaznice za ovaj događaj dostupne su u prodaji od 10. lipnja (srijeda) putem Adriaticket.com. Što se tiče daljnjeg nastavka prodaje ulaznica organizator će putem medija i društvenih mreža javnost obavijestiti uskoro. Isto tako treba naglasiti kako bajkeri koji dolaze motorom, djeca i invalidi ne plaćaju ulaz, ali mogu sudjelovati u humanitarnim prilozima.

Sve informacije o ovom događaju mogu se dobiti na broj organizatora (Ivan) 095 902 2758, ili na Facebook stranici MK Noćni jahači Trilj.

Vrijednim triljskim bajkerima, kao i do sada, u pomoći su pritekli pokrovitelj Grad Trilj, te brojne tvrtke, grupe i pojedinaci.

‘Svi ljudi dobre volje dođite na Gaz, podrže akciju i budite dio ovog velikog bajkerskog zajedništva’, poručuju organizatori.