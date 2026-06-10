Ovo je ruka Kolinde Grabar-Kitarović. Evo što joj se dogodilo

Bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović na svom je Instagram profilu podijelila objavu putopisca Kristijana Iličića o promjeni prehrambenih navika i gubitku kilograma, a zatim je pratiteljima otkrila i vlastito iskustvo sa šećerom.

Iličić je u svojoj objavi napisao kako je prije gotovo dvije i pol godine izbacio junk food, kruh, slatkiše i gazirana pića te da svakodnevno pazi na prehranu i fizičku aktivnost.

Na njegovu objavu reagirala je i Grabar-Kitarović, koja mu je u Instagram Storyju uputila riječi podrške.

„Bravo, Kik! Sad možeš i u ekonomsku... Šalu na stranu, skroz podržavam i živi si primjer upravo čega se treba odreći. Život je lijep i bez hrane koja nam dokazano i definitivno šteti“, napisala je bivša predsjednica.

Potom je podijelila i fotografiju svoje ruke te objasnila da je nastala nekoliko sati nakon što je pojela mliječnu čokoladu.

„Prilažem i fotku svoje ruke nekoliko sati nakon trenutka slabosti i jedne mliječne čokolade. Šećer je okidač upalnih procesa, a neki od nas to na to dobiju i fizički podsjetnik. Mislite na sebe i svoje zdravlje“, poručila je Grabar-Kitarović.