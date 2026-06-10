Zajednica tehničke kulture grada Splita obilježava 80 godina rada

Zajednica tehničke kulture grada Splita ove godine obilježava veliki jubilej – 80 godina djelovanja. Kroz osam desetljeća rada, pod njezinim okriljem tisuće djece i mladih stjecale su prva znanja iz radioamaterizma, inovatorstva, elektrotehnike, elektronike, modelarstva, robotike, zrakoplovstva, ronilaštva, jedriličarstva, fotografije, filma, astronomije i brojnih drugih tehničkih i znanstvenih disciplina.

Posebno događanje u uvali Zenta

Povodom velike obljetnice, u petak, 12. lipnja 2026. godine, u uvali Zenta održat će se posebno događanje, u sklopu kojega će se snimati i novi materijali za dokumentarni film o bogatoj povijesti Zajednice tehničke kulture grada Splita.

Film će predstaviti najvažnije projekte Zajednice, ali i generacije profesionalaca, mentora i entuzijasta koji su svojim znanjem, radom i predanošću obilježili razvoj tehničke kulture u Splitu. Program u Zenti započet će nešto prije 14 sati, a u njemu će sudjelovati učenici i polaznici tehničkih radionica. Pod vodstvom instruktora Jedriličarskog kluba Zenta, udruge članice Zajednice, djeca će u more puštati papirnate jedrilice vođene radio-upravljanim modelima jedrilica.

Ova simbolična aktivnost predstavljat će dječju znatiželju, kreativnost i prve korake prema svijetu znanja, inovacija i stvaralaštva.

Prelet zrakoplova s obljetničkim transparentom

Poseban trenutak programa očekuje se u 14 sati, kada će iznad Zente preletjeti zrakoplov Aerokluba Split s transparentom na kojem će pisati: "80 godina Zajednice tehničke kulture grada Splita". Aeroklub Split također je jedna od udruga članica Zajednice tehničke kulture grada Splita, a njegovim sudjelovanjem dodatno će se naglasiti širina djelovanja i važnost tehničke kulture u gradu.

Svečana akademija 1. srpnja u Lori

Središnje događanje obilježavanja 80. obljetnice bit će Svečana akademija, koja će se održati 1. srpnja ove godine u dvorani Doma Hrvatske vojske "General-bojnik Ivo Jelić" u luci Lora.

Na akademiji će biti prikazan dokumentarni film o povijesti i radu Zajednice, a tom će prilikom biti uručene i povelje te zahvalnice zaslužnim pojedincima, mentorima, udrugama, institucijama i partnerima koji su svojim radom pridonijeli razvoju tehničke kulture i obrazovanju brojnih generacija djece i mladih u Splitu.

Poziv građanima, djeci, roditeljima i medijima

Iz Zajednice tehničke kulture grada Splita pozivaju građane, posebice djecu i roditelje, bivše i sadašnje polaznike radionica te predstavnike medija da im se pridruže u proslavi ove važne obljetnice.

Obilježavanje 80 godina rada prilika je da se oda priznanje svima koji su tijekom proteklih desetljeća gradili i razvijali tehničku kulturu u Splitu, ali i da se istakne važnost djelovanja Zajednice i njezinih udruga članica u današnjem vremenu, u kojem se napredne tehnologije susreću na svakom koraku.