Stalker, Lover, Killer jedna je od najmorbidnijih Netflixovih (ne)ljubavnih priča

Mnogo dobrih true crime dokumentaraca počinje lošom premisom aktera – odlaskom na stranice za online upoznavanje. U više su slučajeva stradali oni osobito ranjivi – kronično usamljeni, razvedeni, razočarani. Jedan je od njih i Dave Kroupa, automehaničar koji je nakon razvoda tražio bezazlenu zabavu sa ženama sličnih interesa. Posebno mu se svidjela Liz Golyar, naizgled jednostavna lokalna žena. Bez velikih očekivanja, Dave se upustio u povremene izlaske s njom, ali i s Cari Farver koju je upoznao na poslu. Objema je rekao da ga ne zanima veza s obvezama i da mu odgovara ležerno druženje.

Jedne su se večeri dvije žene na trenutak susrele jer su spletom okolnosti morale proći jedna pokraj druge. Samo je jedna osoba u tom bizarnom trokutu tada znala da će im taj susret zapečatiti sudbine. Cari Farver jedno je jutro ostala u Daveovu krevetu, a kad se vratio, nje više nije bilo – ali njezina je virtualna prisutnost i ljubomora postala nepodnošljiva. Daveu su uskoro počele stizati prijeteće poruke iz kojih se dalo iščitati da ga Cari uhodi, da njihovu „vezu“ nije shvaćala neobvezno i da ga ne planira dijeliti ni s kim. Vrlo je brzo postalo jasno da uhođenja i ozbiljnih prijetnji ozljeđivanjem i smrću neće ostati pošteđene ni Liz Golyar ni Daveova bivša supruga, koja je prolazila poseban teror pokušavajući očuvati svoju sigurnost, ali i sigurnost njezine i Daveove malodobne djece.

Kao točka na i čini se stravičan podmetnuti požar u kojemu je Liz izgubila kuću. Pogođeni zajedničkom traumom, Dave i Liz počeli su živjeti zajedno, a usput i obnavljati svoj odnos. Paralelno je majka Cari Farver konačno osvijestila da, uz sve moguće životne promjene i nesuglasice, nije normalno da njezine kćeri, osim u virtualnom svijetu, nema mjesecima, kasnije i godinama.

A onda šokantni plot twist, koji je zbog određenih rupa u scenariju i površnoj montaži morbidne i uzbudljive priče gledateljima vjerojatno jasan i prije pronalaska prvih dokaza – Liz je bila ta koja je cijeli vrijeme glumila Cari Farver. Činjenica da Cari toliko dugo nema, a IP adresa dosadnog pošiljatelja-uhode odgovara onoj na kojoj je Liz obitavala istražiteljima je dala mnogo za misliti. Neobičan splet podudarnosti i činjenica da poremećena osoba može zadržati poremećenu sliku na nekoj od svojih kartica pomogla je riješiti slučaj u kojem Cari, odnosno Carina tijela, ni danas nema. Ali tetovaže i mrtvačke vene na nogama nestale osobe donijele su barem naznaku rješenja tko se riješio Cari Farver, još onda kad se bezazleno mimoišla s drugom neobveznom „vezicom“ Davea Kruope.

Fun fact koji nije nimalo fun – Liz Golyar je više od desetljeća prije ubojstva Cari Farver bila osumnjičena za ubojstvo svojega petomjesečnog sina Codyja. Dječačić je doživio moždano krvarenje uslijed sindroma potresene bebe. Svi su se prsti ubrzo uperili u njezina tadašnjeg partnera, koji je pod pritiskom izjavio da je povremeno bacao dijete u zrak da ga nasmije. Phyllis Herr izjavio je da je Golyar krivotvorila njegova tobožnja zatvorska pisma u kojemu traži njezinu suradnju i laganje na sudu. Golyar je bila jedina koja je mogla (ili „mogla“) svjedočiti o autentičnosti pisama.