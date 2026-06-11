Naučite reagirati kad je najvažnije: Studenti medicine u Splitu okupljaju heroje iz sjene

Ususret ljetu, kada raste opasnost od prometnih nesreća, požara i drugih kriznih situacija, Split će sljedećeg tjedna postati mjesto susreta građana, stručnjaka, studenata i ključnih žurnih službi.

Studenti medicine, u suradnji s Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Splitu, organiziraju edukativni projekt „Probudi heroja”, inicijativu usmjerenu na jačanje svijesti o važnosti pravodobnog reagiranja u hitnim situacijama.

Konferencija će se održati u četvrtak, 11. lipnja, s početkom u 17 sati, u dvorištu Medicinskog fakulteta u Splitu, na adresi Šoltanska 2/A.

Što se događa od poziva do hitnog prijema?

Program započinje stručnim predavanjima liječnika specijalista hitne medicine sa Zavoda za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije i KBC-a Split.

Govorit će se o tome što se događa od trenutka zaprimanja poziva, kako sustav reagira na terenu te kako izgleda proces zbrinjavanja pacijenata na Objedinjenom hitnom bolničkom prijemu.

Građani će moći poslušati i predavanje pripadnika Javne vatrogasne postrojbe grada Splita, koji će govoriti o reakciji vatrogasaca, koordinaciji na terenu i izazovima s kojima se susreću u kriznim situacijama.

Hitna, vatrogasci, HGSS, Crveni križ i civilna zaštita za istim stolom

Posebnu vrijednost događaju daje okrugli stol koji će na jednom mjestu okupiti predstavnike hitne medicinske službe, vatrogastva, civilne zaštite, gorskih spašavatelja i Crvenog križa.

Tema će biti spremnost sustava, suradnja službi na terenu i uloga građana u prvim trenutcima nakon nesreće. Upravo ti prvi trenutci često su presudni, a organizatori žele pokazati koliko svaki pojedinac može biti važna karika u lancu spašavanja života.

Osim stručnog dijela programa, studenti su pripremili i prezentaciju službi te dijela njihove opreme u dvorištu Fakulteta.

I najmlađi će doći na svoje

Najmlađi posjetitelji moći će razgledati vozilo hitne pomoći i vatrogasno vozilo, dok će stariji imati priliku razgovarati s djelatnicima i volonterima na štandovima te iz prve ruke čuti njihova iskustva.

„Cilj projekta nije samo educirati građane, već ih osnažiti da prepoznaju koliko svatko od nas može biti važna karika u lancu spašavanja života. Heroji najčešće ostaju iza kulisa, stoga ih ovim projektom želimo približiti svima nama i pokazati koliko je njihov rad cijenjen. Pozivamo sve sugrađane da nam se pridruže”, poručuju organizatori.

Projekt „Probudi heroja” zamišljen je kao prva faza šire studentske inicijative kojom se sustav žurnih službi želi približiti građanima, ali i budućim liječnicima. Organizatori pozivaju Splićane da ih podrže i u četvrtak dođu na Medicinski fakultet.