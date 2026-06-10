Potvrđeno je: Thompson najavio još jedan koncert u Dalmaciji

Gradonačelnik Imotskog Luka Kolovrat susreo se s Markom Perkovićem Thompsonom i organizatorima njegovih koncerata te su dogovorili ono o čemu su mnogi pričali - Thompson u kolovozu ponovno nastupa na stadionu Gospin dolac u Imotskom, javlja Radio Imotski.

"Uvjereni smo da će i ovaj put Thompson prirediti vrhunski glazbeno scenski spektakl na kojemu Imotski očekuje publiku iz cijele Hrvatske, susjedne Hercegovine, dijaspore i šire.

Imotski se već pokazao kao odličan domaćin Thompsonu i njegovim obožavateljima, a sada smo spremni sve ponoviti. Točan datum koncerta objavit ćemo uskoro. Vidimo se na najljepšem stadionu na svijetu!", poručio je Kolovrat.