Zavadlav opet na sudu: Dočekala ga neočekivana podrška, poručio: 'Nisam ih ubio'

Osuđeni trostruki ubojica Filip Zavadlav ponovno na Vrhovnom sudu. Na raspravu se uključio videolinkom. Traži oslobođenje ili novi proces, kao i izuzeće troje sudaca, ali taj zahtjev mu je odbijen.

Zavadlav je trenutačno u zatvoru u Zadru, gdje služi 35-godišnju kaznu zbog trostrukog ubojstva prije šest godina. Pred peteročlanim vijećem Zavadlav je jutros ustvrdio kako je on tog jutra bio na mjestu događaja s puškom, da su ga ubijeni reketarili zbog dugova brata, ali da ih on ubio nije, piše Danas.hr.

Nakon sjednice podršku mu je došla pružiti nekolicina žena koje su osnovale udrugu kojom se zalažu za njegovo puštanje na slobodu.

"Po ocjeni vijeća proizlazi da je optuženik podnošenjem zahtjeva za izuzećem očigledno zloupotrebljava to pravo radi odugovlačenja postupka. Riješili smo da mu se uskraćuje pravo na podnošenje tih zahtjeva", ustvrdio je sudac Vrhovnog suda Dražen Tripalo.

O svemu se očitovao i sam Zavadlav: "Ako krivnja ovog optuženika leži u tome što je živ, onda je kriv pa neka ga se osudi na 50 godina zatvora".