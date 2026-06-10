Modrić objavio sjajne vijesti uoči Svjetskog prvenstva

Hrvatska nogometna reprezentacija uspješno je stigla u Sjedinjene Američke Države, gdje će pokušati ostvariti još jedan veliki rezultat na Svjetskom prvenstvu. Nakon desetosatnog leta iz Zagreba, Vatreni su se smjestili u svoju bazu u Alexandriji u saveznoj državi Virginiji, nedaleko od Washingtona.

Pred izabranicima Zlatka Dalića sada je završna faza priprema za prvi veliki izazov na Mundijalu – ogled s Engleskom koji je na rasporedu za tjedan dana u Dallasu.

Već danas hrvatska reprezentacija prvi put izlazi pred američku javnost. U večernjim satima po hrvatskom vremenu predviđena je konferencija za medije, nakon čega slijedi i prvi trening na američkom tlu, otvoren za medije i lokalnu zajednicu.

"Skautirat ćemo Englesku i detaljno analizirati sve što rade. Znamo kakva nas reprezentacija čeka i na koji joj se način možemo suprotstaviti. Pred nama je sedam vrlo važnih dana tijekom kojih se moramo prilagoditi uvjetima, klimi i pripremiti najbolju moguću momčad za otvaranje prvenstva", poručio je Dalić po dolasku u SAD.

Modrić: "Moguće da će mi maska biti potrebna smo još protiv Engleske

Kapetan Luka Modrić također je s optimizmom dočekao početak nove svjetske avanture.

"Uvijek je posebno igrati za Hrvatsku, a pogotovo na velikim natjecanjima. Znamo koliko to znači nama i našim navijačima", rekao je Modrić.

Osvrnuo se i na oporavak od prijeloma jagodične kosti te mogućnost da protiv Engleske zaigra sa zaštitnom maskom.

"Odigrao sam nekoliko utakmica s maskom i svakim danom se osjećam bolje. Liječnici su zadovoljni oporavkom. Moguće je da će mi maska trebati još protiv Engleske, a nakon toga možda više neće biti potrebna", otkrio je hrvatski kapetan za HRT.