Tragedija u Dalmaciji: Biciklist preminuo nakon teške prometne nesreće

Danas, 10. lipnja oko 8,50 na nerazvrstanoj cesti Murter- Betina došlo je do prometne nesreće u kojoj su sudjelovali osobno vozilo i bicikl. Na teren su odmah po dojavi upućene žurne službe.

Zbog zadobivenih teških ozljeda, biciklist je prevezen u OB Šibenik gdje je unatoč pruženoj medicinskoj pomoći preminuo.

U tijeku je očevid prometne nesreće kojim rukovodi županijska državna odvjetnica.

Zbog osiguranja mjesta događaja i provođenja očevida, na navedenoj dionici ceste, promet je u potpunosti obustavljen.