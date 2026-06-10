Splitska influencerica za 23. rođendan počastila samu sebe Mercedesom: "Trud i rad uvijek se vrate"

Diplomirana kineziologinja iz Splita Lara Tomasović, poznata po fitness sadržaju koji svakodnevno dijeli sa svojim pratiteljima na Instagramu, proslavila je 23. rođendan. Tim je povodom na društvenim mrežama objavila fotografiju uz kratku, ali emotivnu poruku u kojoj se osvrnula na dosadašnji životni i poslovni put. S pratiteljima je podijelila da je sama sebe za rođendan počastila Mercedesom.

– Vjerujem da se trud, rad i iskrena želja da pomogneš drugima uvijek vrate. Kad radiš posao koji voliš te ostaneš dosljedan svojim vrijednostima, rezultati vremenom pokažu sav uloženi trud. Zahvalna na svemu i motivirana za sve što dolazi! – napisala je Lara.

Tomasović je posljednjih godina izgradila prepoznatljivo ime u svijetu fitnessa, a posebnu popularnost stekla je sadržajem posvećenim treninzima za gluteuse, zdravom načinu života i transformacijama svojih klijentica. Kroz privatne treninge pomaže ženama u postizanju željene forme, dok na Instagramu redovito dijeli savjete, vježbe i motivacijske objave.

Njezina rođendanska poruka izazvala je brojne reakcije pratitelja koji su joj u komentarima uputili čestitke i riječi podrške, a sama objava još je jednom pokazala koliko joj znače rad, ustrajnost i pomaganje drugima.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli LARA TOMASOVIĆ | Fitness coach (@laratomasovicc)