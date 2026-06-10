HDZ-ovac iznio dokumente o troškovima Žnjana: "Puljkova vlast ostavila je obvezu isplate gotovo 7,8 milijuna eura"

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Splita HDZ-ov vijećnik Jakša Balov iznio je dokumentaciju koja se odnosi na dodatne troškove radova na projektu uređenja Žnjanskog platoa. Prema dokumentima koje je pokazao, riječ je o milijunskim iznosima vezanim uz radove koji nisu bili dio osnovnog troškovnika ili su naknadno evidentirani kroz dodatne stavke.

Balov je istaknuo da je sve nastalo u razdoblju kada je gradonačelnik Splita bio Ivica Puljak. U to vrijeme na čelu gradske tvrtke Žnjan d.o.o. bio je direktor Marijan Ciprijan, imenovan i aktivan u razdoblju Puljkove gradske vlasti.

Prema dokumentaciji prikazanoj na sjednici, tvrtka Žnjan d.o.o. je 20. svibnja 2025. Gradu Splitu dostavila zahtjev za isplatu dijela kratkoročne pozajmice za potrebe financiranja rashoda projekta Plato Žnjan za travanj 2025. godine. U zahtjevu se navodi iznos od 5.413.595,03 eura.

U istoj dokumentaciji navode se i dodatne stavke vezane uz izvedene radove. Među njima su: Poboljšanja, odnosno AKZ zaštita armature, u iznosu od 5.766.190,77 eura. Van troškovnički radovi, u iznosu od 1.407.732,73 eura. Nepredviđeni radovi, u iznosu od 619.259,70 eura.

Zbrojeno, riječ je o 7.793.183,20 eura dodatnih troškova povezanih s projektom Žnjana.

Balov je u raspravi poručio da je ta obveza nastala za vrijeme bivše gradske vlasti. "Iskoristit ću ovu priliku da kolegi Skoki očitam jednu lekciju. 20. svibnja 2025. firma Žnjan dostavlja dopis Gradu Splitu, dakle kad ste vi bili na vlasti, sa zahtjevom za isplatu dijela kratkoročne pozajmice tvrtki Žnjan od 5.413.553 eura. Antikorozivna zaštita u iznosu od 5.766.190 eura, van troškovnički radovi u iznosu od 1.407.732 eura, nepredviđeni radovi u iznosu od 619.259 eura, što ste vi potpisali, vaša vlast i bivši gradonačelnik. To je 7.793.000 eura za koje ste omogućili da se izvođaču isplate iz proračuna, a imate obraza prozivati nas i ovu vlast kojoj ste ostavili obavezu da to isplati. Evo, papir je kod mene", rekao je Balov.

Iz prikazane privremene situacije za radove na Žnjanskom platou vidljivo je da je ukupno ugovorena vrijednost radova iznosila 45.500.021,03 eura, dok je ukupno izvedeno evidentirano u iznosu od 40.285.909,43 eura. Za travanj 2025. prikazana je mjesečna vrijednost izvedenih radova od 5.399.914,77 eura.

U rasporedu plaćanja navedeni su i iznosi prema izvođačima i partnerima, među kojima su Lavčević d.d. s 3.714.368,67 eura, Prolux s 1.483.436,87 eura, Jadro s 102.534,50 eura te Cvjetko s 99.574,73 eura. U pratećoj dokumentaciji spominju se i troškovi stručnog nadzora, među ostalima Geoprojekt i partneri te Mandić Consulting.

Balov je time otvorio pitanje odgovornosti za naknadne troškove projekta Žnjan, naglašavajući da su obveze nastale u mandatu Ivice Puljka i u vrijeme kada je tvrtku Žnjan vodio Marijan Ciprijan. Po njegovim riječima, aktualnoj vlasti ostavljena je obveza isplate troškova koji su prethodno ugovoreni, odobreni ili evidentirani kroz dokumentaciju projekta.

Podsjetimo, vrijedi napomenuti da su splitski gradski vijećnici još ranije odobrili "Izvješće o radu Gradonačenika za razdbolje od 1. srpnja do 31. prosinca 2025. godine".