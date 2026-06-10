Kamo će Štimac nakon Mostara? "Prihvatio sam dobru ponudu"

Bivši hrvatski reprezentativac i izbornik Igor Štimac (58) napustio je klupu mostarskog Zrinjskog nakon što s klupskim čelnicima nije uspio dogovoriti nastavak suradnje.

Sastanak je održan u utorak, a Štimac napušta Mostar nakon jednogodišnjeg mandata u kojem je osvojio Kup i Superkup Bosne i Hercegovine.

Na klupi je bio u 57 navrata te je ostvario 31 pobjedu, 14 remija i 12 poraza. U Europi je ostvario zapažen uspjeh plasmanom u eliminacijsku fazu Konferencijske lige, što je bio jedan od najboljih rezultata u klupskoj povijesti.

Štimac je u razgovoru za portal Hercegovka potvrdio kako je pronašao novi posao te je tim povodom navodno već otputovao u Indiju, zemlju u kojoj je obavljao posao izbornika reprezentacije.

– Prihvatio sam još prošlog tjedna dobru ponudu da komentiram Svjetsko prvenstvo za njihovu veliku TV kuću, sada idemo to odraditi, o ostalim ponudama nekom drugom prigodom – rekao je Štimac.

Na klupi Zrinjskog trebao bi ga naslijediti slovenski trener Simon Rožman (43).