Kako su se danas "sredili" splitski vijećnici? Evo fotki

Današnja sjednica splitskog Gradskog vijeća, kako se i očekivalo, donijela je burnu raspravu i dug politički dan u Banovini. No, osim tema koje su se našle pred vijećnicima, pozornost je privuklo i ono što se uvijek rado pogleda – modni odabiri splitskih gradskih vijećnica i vijećnika.

Možemo reći da ni ovaj put nisu razočarali. Iako ih je čekala duga i zahtjevna sjednica, vijećnice i vijećnici potrudili su se javnosti predstaviti u lijepom i urednom izdanju. Bilo je tu elegantnih kombinacija, poslovnog stila, ali i ponekih detalja koji su pokazali osobni modni pečat.

U političkoj atmosferi u kojoj se često ne štede riječi, barem su modni izbori ovog puta ostavili dojam skladnosti i dobre pripreme. Splićani su još jednom pokazali da se i za gradske teme može doći spreman – ne samo argumentima, nego i stilom.

Pogledajte što je danas u Banovini snimio naš fotoreporter Igor Jakšić.