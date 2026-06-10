"Opravdane kritike smo prihvatili": Ninčević najavio rješavanje problema

Gradonačelnik Solina Dalibor Ninčević osvrnuo se na projekt "Grad u tvom mjesnom odboru", u sklopu kojeg je tijekom protekla dva mjeseca obilazio gradske četvrti i razgovarao s građanima o problemima i potrebama njihovih naselja.

Kako je istaknuo, tijekom posljednjih osam utoraka poslijepodneva posjećivao je mjesne odbore na području Solina, a susreti s građanima često su trajali do kasnih večernjih sati.

Prijedloge smo čuli, opravdane kritike prihvatili, a na meni je da do ponovnog obilaska riješimo iznesene probleme - poručio je Ninčević.

Dodao je kako su građani tijekom obilazaka iznosili prijedloge za poboljšanje komunalne infrastrukture, prometne organizacije i drugih pitanja važnih za svakodnevni život u svojim naseljima.

Projekt "Grad u tvom mjesnom odboru" nastavit će se i nakon ljetne stanke, a novi susreti s građanima planirani su krajem rujna i početkom listopada.

Prema riječima gradonačelnika, cilj projekta je jačanje komunikacije između gradske uprave i građana te brže rješavanje problema na koje stanovnici pojedinih dijelova grada svakodnevno upozoravaju.