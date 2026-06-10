Gori proizvodni pogon dizajnerskog namještaja u Hrvatskoj. Sve službe na terenu

Buknuo je požar u proizvodnom pogonu poduzeća u Pustodolu Začretskom.

Kako javlja PU krapinsko-zagorska, Vatrogasni operativni centar zaprimio je dojavu o požaru u 16:22.

Kako piše Zagroje Internationa, radi se o poznatoj tvornici dizajnerskog namještaja Prostoria. Prema riječima očevidaca, požar je krenuo od male nadstrešnice, a tamo je, kažu, jako puno otpada od spužve.

Na terenu su sve hitne službe.

"Nije dobro. Matična zgrada je praktički gotova, vatrogasci se trude, ali stanje je jako loše. Katastrofa", rekao je načelnik Sv. Križa Začretja Marko Kos i dodao da je plinski sustav zatvoren iz preventivnih razloga, budući da tvornica ima plinsku sušaru.

"Gori veliko postrojenje tvrtke Prostoria, tu su i madraci. Požar je velik, još nije pod nadzorom. Na terenu je oko 50 vatrogasaca, ali dižemo još snaga. Tu je i 15 vatrogasnih vozila", rekao je zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Dražen Sinković.

Na Facebook stranici Policija zaustavlja-Krapinsko zagorska županija objavljen je i video na kojem se vidi gusti crni dim koji se diže iznad pogona.