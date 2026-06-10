Preminuo je splitski liječnik dr. Joško Kalilić

Preminuo je ugledni splitski liječnik dr. Joško Kalilić.

Dr. mr. sc. Joško Kalilić (1938. – 2026.) bio je ugledni splitski liječnik, ginekolog-onkolog, istaknuti ekolog i jedan od najvećih humanitaraca suvremenog Splita. Rođen je u Žrnovnici pokraj Splita, gdje je proveo rano djetinjstvo i razvio trajnu ljubav prema rodnom kraju.

Nakon završenog Medicinskog fakulteta, specijalizirao se u području ginekologije i onkologije te postao priznati stručnjak u KBC-u Split. Značajan dio svoje profesionalne karijere, ukupno 13 godina, proveo je na radu i usavršavanju u Sjedinjenim Američkim Državama. Unatoč uspješnoj karijeri u inozemstvu, odlučio se vratiti u domovinu jer je smatrao da svojim znanjem mora pridonositi vlastitom narodu. Nakon povratka iz Amerike, javno je i otvoreno govorio o težini života u emigraciji, nastojeći motivirati mlade ljude da ostanu u Hrvatskoj.

Njegov najveći profesionalni i vizionarski doprinos bila je inicijativa za izgradnju prvog hrvatskog bolničkog helidroma pri KBC-u Split 1992. godine. Taj je helidrom odigrao ključnu ulogu u Domovinskom ratu i spasio tisuće života vojnika i pacijenata s udaljenih otoka. Kalilić je do kasne životne dobi osobno volonterski obilazio, čistio i održavao taj helidrom kako bi bio spreman za hitne letove.

Odlaskom u mirovinu posvetio se intenzivnom ekološkom radu, pokrenuvši veliku akciju revitalizacije splitskog parka Turska kula. Godinama je osobno predvodio volontere, sadeći stabla i transformirajući zapušteni gradski prostor u uređenu zelenu oazu. Osmislio je i jedinstveni humanitarni projekt "ploveće poliklinike" koji je trebao osigurati specijalističke liječničke preglede za stanovnike udaljenih jadranskih otoka.

Također je bio društveno angažiran u kulturi te je uspješno obnašao dužnost predsjednika Ogranka Matice hrvatske u Splitu. Preminuo je u lipnju 2026. godine u 88. godini života, ostavivši iza sebe neizbrisiv trag dobrote i nesebičnog rada. Prema vlastitoj skromnoj želji, pokopan je u tišini na splitskom groblju Lovrinac, u krugu najuže obitelji.