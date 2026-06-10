Hana o Graši i djeci: "Upala sam u baš dobru situaciju"

Dok mnogi roditelji teško usklađuju poslovne i obiteljske obveze, Hana Huljić Grašo kaže da je u njezinu slučaju situacija znatno jednostavnija zahvaljujući podršci supruga Petra Graše. Glazbenica je otkrila kako njih dvoje jednako sudjeluju u odgoju djece, ali i svakodnevnim kućanskim poslovima, a unatoč brojnim obvezama nastoje sačuvati vrijeme samo za sebe.

Hana se nedavno pojavila na jednom događanju u Splitu u društvu prijateljice i vjenčane kume Domenice Žuvele, dok je Petar za to vrijeme ostao kod kuće s djecom, četverogodišnjom Albom i jednogodišnjim Tonijem. 'Uvijek smo tu stvarno podjednaki. Kad je on doma, podjednako su raspoređeni kućanski poslovi, podjednako brinemo o djeci. Upala sam u baš dobru situaciju što se tiče roditeljstva, imam veliku potporu i od tate, nije da je samo mama u pitanju', rekla je Hana za IN Magazin.

Dodala je kako, unatoč užurbanom rasporedu, ona i suprug nastoje njegovati svoj odnos. 'Volimo održavati tu našu malu romantiku i otići na kratka putovanja od dan ili dva. Nije lako stalno biti premoren i nemati vremena jedno za drugo, ali uvijek ga pronađemo. Kad imate vremena za sebe, život nekako lakše teče, a i svi teški poslovi lakše funkcioniraju', ispričala je.

Hana i Petar vjenčali su se u veljači 2022. godine u splitskoj crkvi sv. Dominika, a iste godine postali su roditelji kćeri Albe. Obitelj se proširila u listopadu 2024. godine rođenjem sina Tonija, kojem su ime dali po Petrovu djedu.

O važnosti zajedničkog vremena ranije je govorio i Petar Grašo. 'Nastojimo naći vrijeme za sebe. To je jako važno. Brak je kao dobra pjesma – mora imati ritam, ali i pauze. Najčešće je to večera, nekad šetnja ili kratko putovanje. Važno je da se podsjetimo zašto smo se zaljubili i da je sve ipak počelo od nas i završit će s nama', rekao je glazbenik.

Osvrnuo se i na odrastanje svoje djece uz poznato prezime. 'Djeca poznatih ljudi uvijek nose dvostruki teret – prezime koje ih prati i očekivanja koja dolaze s njim. No nikada neću od svoje djece tražiti da žive moj život. Svatko mora pronaći vlastiti put jer snovi koje naslijedimo nikada nisu snažni kao oni koje sami otkrijemo', poručio je Grašo.