Close Menu

Hana o Graši i djeci: "Upala sam u baš dobru situaciju"

''Volimo održavati tu našu malu romantiku''

Dok mnogi roditelji teško usklađuju poslovne i obiteljske obveze, Hana Huljić Grašo kaže da je u njezinu slučaju situacija znatno jednostavnija zahvaljujući podršci supruga Petra Graše. Glazbenica je otkrila kako njih dvoje jednako sudjeluju u odgoju djece, ali i svakodnevnim kućanskim poslovima, a unatoč brojnim obvezama nastoje sačuvati vrijeme samo za sebe.

Hana se nedavno pojavila na jednom događanju u Splitu u društvu prijateljice i vjenčane kume Domenice Žuvele, dok je Petar za to vrijeme ostao kod kuće s djecom, četverogodišnjom Albom i jednogodišnjim Tonijem. 'Uvijek smo tu stvarno podjednaki. Kad je on doma, podjednako su raspoređeni kućanski poslovi, podjednako brinemo o djeci. Upala sam u baš dobru situaciju što se tiče roditeljstva, imam veliku potporu i od tate, nije da je samo mama u pitanju', rekla je Hana za IN Magazin.

Dodala je kako, unatoč užurbanom rasporedu, ona i suprug nastoje njegovati svoj odnos. 'Volimo održavati tu našu malu romantiku i otići na kratka putovanja od dan ili dva. Nije lako stalno biti premoren i nemati vremena jedno za drugo, ali uvijek ga pronađemo. Kad imate vremena za sebe, život nekako lakše teče, a i svi teški poslovi lakše funkcioniraju', ispričala je.

Hana i Petar vjenčali su se u veljači 2022. godine u splitskoj crkvi sv. Dominika, a iste godine postali su roditelji kćeri Albe. Obitelj se proširila u listopadu 2024. godine rođenjem sina Tonija, kojem su ime dali po Petrovu djedu.

O važnosti zajedničkog vremena ranije je govorio i Petar Grašo. 'Nastojimo naći vrijeme za sebe. To je jako važno. Brak je kao dobra pjesma – mora imati ritam, ali i pauze. Najčešće je to večera, nekad šetnja ili kratko putovanje. Važno je da se podsjetimo zašto smo se zaljubili i da je sve ipak počelo od nas i završit će s nama', rekao je glazbenik.

Osvrnuo se i na odrastanje svoje djece uz poznato prezime. 'Djeca poznatih ljudi uvijek nose dvostruki teret – prezime koje ih prati i očekivanja koja dolaze s njim. No nikada neću od svoje djece tražiti da žive moj život. Svatko mora pronaći vlastiti put jer snovi koje naslijedimo nikada nisu snažni kao oni koje sami otkrijemo', poručio je Grašo.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
2
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
1