Pronađena smrtonosna bakterija u salami iz poznate trgovine

Kako navode u Državnom inspektoratu u srijedu, riječ je o proizvodu “Grof Lovski, salama s mesom jelena, 250 g”, sljedećih LOT brojeva i roka trajanja: LOV5026260526, upotrijebiti do 26.11.26, LOV5026010626, upotrijebiti do 01.12.26; LOV5026030626 upotrijebiti do 03.12.26.

Utvrđena je prisutnost opasne bakterije Listeria monocytogenes. Proizvođač je Mesnica Koprivnjak iz Samobora u kojoj navode kako su sporni proizvodi isporučeni u trgovački lanac Konzum.

“Pozivamo sve cijenjene kupce da provjere brojeve serija na kupljenim proizvodima koji se nalaze na deklaraciji na samoj ambalaži proizvoda.

Ako bilo koji kupac ustanovi da je u posjedu primjerka proizvoda navedenih serija, molimo da iz predostrožnosti vrate proizvod u prodavaonicu u kojoj su ga kupili kako bi ostvarili povrat novca neovisno o tome posjeduju li račun”, ističu u Mesnici.

Prema evidenciji, lani su zabilježena četiri slučaja otkrića opasne bakterije u prehrambenim proizvodima u Hrvatskoj, a predlani čak 11. U nekoliko tih slučajeva bila je riječ o jegeru različitih proizvođača, a otkrivena je i u kobasicama, sendvičima, salami, čokoladnim keksima, piše Danca.hr.

Kako upozoravaju infektolozi, bakterija Listeria monocytogenes je opasna jer može izazvati infekciju središnjeg živčanog sustava. Zaraza može dovesti do paralize moždanih živaca i udova, meningitisa, encefalitisa, ali i smrti. Liječi se specifičnim antibioticima.

Liječnici ističu kako bakterija ima posebnu sklonost invaziji moždanog tkiva te ovojnica mozga. Među infekcijama koje se prenose hranom, salmoneloza je najčešća, a listerioza najopasnija jer nerijetko završava smrtnim ishodom.