Tražio je samo prazan tanjur, a kad je stigao račun ostao je bez riječi: Vlasnik tvrdi da je sve sasvim logično

Neobično pravilo jedne pizzerije u Gornjoj Austriji posljednjih je dana potaknulo brojne rasprave. Gosti koji žele jednu pizzu podijeliti između dvije osobe moraju platiti dodatnih 11 eura za takozvani „razbojnički tanjur”, odnosno prazan tanjur za drugu osobu.

U jelovniku pizzerije u mjestu Gaspoltshofen navedeno je da se njihove pizze naplaćuju po osobi. Goste stoga mole da svaka osoba naruči vlastitu pizzu. Ako se odluče podijeliti jednu pizzu, naplaćuje im se dodatak od 11 eura. Upravo je ta nadoplata kod dijela gostiju izazvala negodovanje, no vlasnik George Ghelcea tvrdi da je riječ o potpuno opravdanoj mjeri.

"Mislim da će uskoro slično pravilo uvesti i mnogi drugi ugostiteljski objekti. Kod nas je to sasvim logično”, rekao je za portal Heute, prenosi N1.

"Dođu, naruče piće i sjede četiri sata”

Prema njegovim riječima, često se događa da gosti zauzmu stol na nekoliko sati, a pritom naruče vrlo malo, prenosi metropolitan.si.

"Dođu, naruče jedno piće i ostanu četiri sata. Nakon prvog pića piju samo vodu iz slavine, koja je kod nas besplatna”, objašnjava ugostitelj.

Pritom naglašava da se dodatnih 11 eura ne odnosi samo na prazan tanjur.

"Ne radi se o 11 eura za prazan tanjur. Tu su i troškovi osoblja, pribora za jelo, prostora i sjedećeg mjesta. Sve to me stoji puno novca”, kaže vlasnik.

Posebno mu je ostala u sjećanju skupina od 17 gostiju koja je, prema njegovu mišljenju, pokazala zašto se odlučio na ovakvo pravilo.

"Otprilike polovica njih naručila je hranu, dok su ostali tražili prazne tanjure kako bi dijelili jela. Jedan od gostiju naručio je samo čašu vode iz slavine.”

Vlasnik smatra da takav način poslovanja dugoročno nije održiv.

"Naravno da želimo biti dobri domaćini, ali od toga ne možemo živjeti. Mi smo restoran, a ne park”, poručio je.

Iako razumije nezadovoljstvo dijela gostiju, upozorava i na visoke troškove poslovanja. Njegov je lokal nedavno proširen te sada može primiti 43 gosta.

"Uložili smo nekoliko stotina tisuća eura. Sada ću morati raditi cijeli život da bih taj novac zaradio natrag”, kaže.

Prema njegovu mišljenju, najveći problem nastaje upravo u vrijeme najveće gužve.

"Problem je kada je lokal pun, a dođu gladni gosti koji ne mogu pronaći slobodno mjesto. Tada moramo razmišljati i o ekonomskoj strani poslovanja”, dodao je.

Ovaj je slučaj izazvao burne reakcije na društvenim mrežama. Dok jedni smatraju da ugostitelj ima pravo određivati pravila u vlastitom lokalu, drugi ocjenjuju da je 11 eura za dijeljenje pizze pretjerano visok iznos.