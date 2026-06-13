Policija privela ženu i muškarca zbog trgovanja ljudima: Žrtvu godinu dana tjerali na krađe diljem Hrvatske

Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke dovršili su kriminalističko istraživanje nad 35-godišnjakinjom i 36-godišnjakom zbog sumnje da su počinili kazneno djelo trgovanja ljudima na štetu 43-godišnjaka.

Sumnja se da su osumnjičeni zajedno i po prethodnom dogovoru, s ciljem stjecanja protupravne imovinske koristi i protivno odredbama međunarodnog prava, od lipnja 2025. godine do 5. lipnja 2026. godine, zlouporabom psihičkog stanja i mentalnog zdravlja 43-godišnjaka koji kao takav nije bio sposoban donositi odluke uz smanjene sposobnosti prosuđivanja, kod njega stvorili odnos ovisnosti i nadzora.

Sumnja se nadalje da su ga smjestili u jednu od prostorija u sklopu objekta gdje stanuju na području Dubrave, bez osnovnih sanitarnih i higijenskih uvjeta za život ljudi, kao i da su mu uz hranu uskraćivali određenu terapiju o kojoj je ovisan.

S ciljem da uspostave kontrolu nad žrtvom te si pribave nepripadajuću materijalnu korist, iskorištavali su emocionalno stanje oštećenog te ga prijetnjama i fizičkim nasiljem prisiljavali na protupravno ponašanje, a što je oštećeni iz straha za svoj život i činio. Na takav su ga način doveli u stanje intenzivnog straha, bespomoćnosti i potpune podređenosti.

Temeljem takvog odnosa, sumnja se, u prosincu 2025. godine, poticali su ga i prisiljavali na činjenje kaznenih djela krađe u trgovačkim centrima na području grada Zagreba, Karlovca, Poreča, Pule i Bjelovara. Navedena protupravna djela, sumnja se, oštećeni je činio na način da su osumnjičeni zajedno s njim dolazili u trgovine te su stavljali razne artikle u kolica koja je gurao oštećeni, da bi dolaskom do ulaznih vrata izbjegli naplatu te otuđene artikle osobnim automobilom odvozili na mjesto stanovanja na području Dubrave.

Sumnja se, nadalje da su osumnjičeni, u tri navrata tijekom ožujka i travnja, koristeći odnos ovisnosti i nadzora nad oštećenim, od njega zatražili da podigne novčane pozajmice u banci. Nakon što je banka oštećenom odobrila pozajmicu i isplatila novac, osumnjičeni su novac i bankovnu karticu oštećenog zadržali za sebe, a čime su stekli protupravnu imovinsku korist.

Također se sumnja da su u petak, 5. lipnja 2026. godine, osumnjičeni oštećenome uputili ozbiljne prijetnje, a s ciljem da ga prisile da im pribavi razne artikle, zbog čega je iz straha za svoj život, oštećeni u trgovačkom centru na području Bjelovara pokušao, po zahtjevu osumnjičenih, ukrasti razne artikle u čemu ga je spriječio zaštitar u trgovini te ga zadržao do dolaska policije.

Policijska uprava zagrebačka provela je kriminalističko istraživanje i privela osumnjičene, dok je oštećeni stavljen pod zaštitu sukladno Protokolu za identifikaciju, pomoć i zaštitu žrtava trgovanja ljudima.

Po dovršetku kriminalističkog istraživanja osumnjičeni su predani pritvorskom nadzorniku, dok je posebno izvješće podneseno nadležnom državnom odvjetništvu.