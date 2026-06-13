Gradonačelnik Šuta na proslavi blagdana svetog Ante na Poljudu: „Ovaj blagdan ima posebno mjesto u srcima Splićana“

Povodom blagdana svetog Ante, jednog od najštovanijih svetaca u hrvatskom narodu, gradonačelnik Splita Tomislav Šuta sudjelovao je u petak na svečanom misnom slavlju održanom u crkvi sv. Ante na Poljudu, gdje se tradicionalno okuplja velik broj vjernika iz Splita i okolice.

Istaknuo je kako blagdan svetog Ante zauzima posebno mjesto u duhovnom i društvenom životu grada te podsjetio na dugogodišnju tradiciju okupljanja vjernika na Poljudu. Crkva sv. Ante već desetljećima predstavlja jedno od važnijih mjesta molitve i zajedništva, a upravo se na blagdan ovog omiljenog sveca svake godine okupljaju brojne obitelji, mladi i stariji vjernici kako bi sudjelovali u euharistijskom slavlju i iskazali svoju pobožnost.

„Na blagdan svetog Ante sudjelovao sam na misnom slavlju u crkvi sv. Ante na Poljudu. Sveti Ante jedan je od najštovanijih svetaca u hrvatskom narodu, a posebno mjesto ima i ovdje u Splitu, gdje se na Poljudu generacijama okupljaju brojni vjernici“, poručio je gradonačelnik Šuta.

Dodao je kako ovakvi blagdani, osim svoje vjerske dimenzije, imaju važnu ulogu u očuvanju tradicije, identiteta i zajedništva među građanima. Naglasio je da vrijednosti koje simbolizira sveti Ante – solidarnost, dobrota i briga za bližnje – ostaju trajna inspiracija i u današnjem društvu.

Gradonačelnik je ovom prigodom uputio i čestitke svim građanima koji slave svoj imendan. „Svima koji danas slave svoj imendan upućujem iskrene čestitke“, poručio je Šuta.

Blagdan svetog Ante Padovanskog, koji se obilježava 13. lipnja, jedan je od najposjećenijih vjerskih blagdana u Hrvatskoj, a u Splitu se tradicionalno slavi uz misna slavlja, molitvu i okupljanje vjernika u crkvi sv. Ante na Poljudu.