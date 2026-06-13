Znate li kada putovnica postaje nevažeća i što trebate provjeriti prije putovanja?

Planiranje godišnjeg odmora, kupnja karata i pakiranje kofera mogu pasti u vodu u samo nekoliko sekundi ako prije polaska na put detaljno ne provjerite stanje svojih dokumenata. Da se s graničnom policijom i službenim ispravama ne smije šaliti, na teži je način naučio 22-godišnji putnik čije je putovanje za London neslavno završilo na samom aerodromu, i to prije nego što je uopće uspio proći terminal i ući u avion.

Ključni podaci:

Radikalan potez policije: Granični policajci odmah su prekinuli putovanje 22-godišnjaku, trajno mu oduzeli putovnicu i podnijeli kaznenu prijavu za oštećenje tuđe stvari, piše Fenix Magazin.

Putovnica nije bilježnica: Razlog za ovaj kaos bio je bizaran – mladić je zadnja 2 lista putovnice iskoristio za privatne bilješke, a zatim ih jednostavno istrgnuo iz dokumenta.

Sumnja na tešku manipulaciju: Kada na službenom dokumentu nedostaju stranice, policija odmah sumnja na kriminalne radnje i skrivanje ilegalnih pečata ili zabrana ulaska u druge zemlje.

Otrgnute stranice tretiraju se kao uništavanje državne imovine

Kada su granični policajci prelistali putovnicu mladog putnika, odmah su uočili da nedostaju posljednje dvije stranice. Objašnjenje koje im je ponudio bilo je koliko jednostavno, toliko i fatalno za njegov novčanik i planove. Naime, on je te stranice iskoristio kao obični papir za pisanje bilješki, a potom ih je bez razmišljanja iščupao.

Službena tijela podsjećaju da putovnica nije osobni notes niti slikovnica, već službeni dokument koji je u pravnom smislu vlasništvo države koja ga je izdala. Svako mutno i namjerno modificiranje, rezanje ili trganje dijelova automatski čini ispravu nevažećom. Za granične službenike takav potez odmah pali crveni alarm: u sekundi se rađa sumnja da vlasnik želi sakriti tragove kretanja, primjerice neželjene ulazne ili izlazne pečate iz pojedinih država.

Kada policajci gledaju kroz prste, a što nikada ne opraštaju?

Naravno, neovisno o strogim zakonima, ne znači da će svako sitno oštećenje odmah uništiti vaše putovanje. Granična policija u praksi ipak razlikuje namjernu sabotažu dokumenta od slučajnih kućnih nezgoda.

Ako vam je putovnica slučajno stradala u perilici rublja ili ste po njoj prolili kavu, ključno je da su svi bitni identifikacijski podaci – ime, prezime, datum rođenja, broj isprave i fotografija – ostali savršeno jasni i vidljivi. Čak i ako je neka stranica malo poderana, ali je i dalje na svom mjestu, policajci će vjerojatno pokazati razumijevanje.

Ipak, krajnja odluka uvijek leži isključivo na procjeni i slobodnoj volji službenika koji vas kontrolira. Ako sami pokušate “pokrpati” dokument selotejpom, možda ćete i proći domaći granicu, ali automatizirani digitalni skeneri u inozemstvu će vas u startu blokirati. S obzirom na to da izrada nove putovnice u redovnom postupku može potrajati i do nekoliko tjedana, sigurnosne službe apeliraju na građane da detaljno pregledaju svoje isprave puno prije nego što krenu s rezervacijom ljetovanja.