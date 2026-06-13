Promet Split unaprijedio mobilnu aplikaciju: Brže plaćanje, nova karta i detaljniji prikaz dolazaka autobusa

Tvrtka Promet Split predstavila je niz novih funkcionalnosti svoje mobilne aplikacije, ističući kako su poboljšanja razvijena na temelju prijedloga i komentara korisnika prikupljenih putem društvenih mreža, internetskih foruma te svakodnevne komunikacije s putnicima i vozačima.

Kako bi na zanimljiv način prikazali promjene u korištenju javnog prijevoza, iz Prometa su objavili kratki promotivni video u kojem uspoređuju nekadašnje snalaženje u autobusnom prometu s današnjim digitalnim rješenjima. Poruka kampanje je da za korištenje javnog prijevoza više nije potreban „avanturistički duh“, jer moderna tehnologija putnicima omogućuje jednostavnije i brže planiranje putovanja.

Tijekom posljednjih nekoliko tjedana u aplikaciju je ugrađeno više novih opcija. Korisnicima je sada omogućena brža nadoplata e-novčanika, kao i plaćanje putem Apple Paya i Google Paya, čime je dodatno pojednostavljen proces kupnje karata.

Među najznačajnijim novostima ističe se nova interaktivna karta s prikazom autobusnih ruta, mogućnošću filtriranja linija te funkcijom lociranja korisnika. Unaprijeđen je i modul „Stanice i dolasci“, koji sada omogućuje pregled dolazaka svih autobusnih linija na odabrano stajalište tijekom cijelog dana, uz dodatnu mogućnost određivanja vlastite lokacije.

Iz Prometa najavljuju i daljnji razvoj aplikacije. U pripremi je realističan prikaz autobusnih stajališta koji bi, posebno tijekom turističke sezone, trebao olakšati snalaženje posjetiteljima grada. Već sada korisnici mogu kupovati karte prema svojoj trenutačnoj lokaciji, što je bila jedna od najčešćih primjedbi koju je tvrtka zabilježila kroz komunikaciju s putnicima.

„Slušamo prijedloge naših korisnika i ne bježimo od kritika. Upravo zahvaljujući takvim povratnim informacijama naša aplikacija postaje funkcionalnija, jednostavnija i prilagođenija stvarnim potrebama putnika“, poručili su iz Prometa Split.

Iz tvrtke naglašavaju kako će i ubuduće nastaviti razvijati digitalne usluge s ciljem podizanja kvalitete javnog prijevoza i lakšeg korištenja autobusnog sustava za građane i posjetitelje Splita.

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