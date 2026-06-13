Profesionalne kuharice otkrile kako pravilno ispržiti jaje na oko: Evo u čemu mnogi griješe već na samom početku

Osnivačica platforme Entirely Emmy, Emmy Clinton, autorica kuharica Colu Henry, kuharica Tara Thomas te suvlasnica restorana Monday Diner i kuharica Caroline Schiff otkrile su u čemu se krije tajna ovog svakodnevnog jela.

Jaje prvo razbijte u zdjelicu

Clinton i Schiff savjetuju da se jaje prije pečenja razbije u malu zdjelicu, umjesto izravno u tavu. Na taj se način smanjuje mogućnost pucanja žumanjka ili završavanja komadića ljuske u jelu. Clinton dodatno preporučuje da se jaje pažljivo izlije u tavu kako bi žumanjak ostao netaknut, prenosi N1.

Maslac daje najbolji okus

Sve četiri kuharice prednost daju maslacu kao masnoći za pečenje jaja. Preporučuju korištenje izdašne količine maslaca koji se prije dodavanja jajeta treba potpuno otopiti.

Ključ je u kontroli temperature

Mišljenja o idealnoj temperaturi pečenja razlikuju se među stručnjakinjama. Clinton preporučuje pečenje na laganoj vatri, ističući kako upravo kontrola topline i vremena omogućuje postizanje hrskavih rubova bez prepečenog bjelanjka. Previsoka temperatura, upozorava, može rezultirati gumenastom teksturom.

Henry preferira srednje jaku vatru, dok Schiff smatra da je vrlo vruća tava presudna za dobar rezultat. Pritom naglašava da jaje ne treba dirati dok rubovi bjelanjka ne postanu hrskavi.

Koristite jaja sobne temperature

Colu Henry savjetuje da se prije pripreme jaja ostave na sobnoj temperaturi kako bi se ravnomjerno ispekla.

„Ako koristite hladno jaje, postoji rizik da se bjelanjak i žumanjak neće peći jednakom brzinom“, upozorava.

Najbolji izbor je tava s neprianjajućim slojem

Sve kuharice slažu se da je tava s neprianjajućim premazom najbolji izbor za pripremu jaja na oko. Henry dodaje da dobre rezultate može dati i tava od lijevanog željeza, dok kod nehrđajućeg čelika treba koristiti više masnoće kako bi se spriječilo lijepljenje.

Začinite tijekom pečenja

Većina kuharica preporučuje da se jaje začini solju i paprom dok se peče. Tara Thomas povremeno dodaje i sjemenke kako bi jelu dala dodatnu aromu i teksturu.

Prelijevanje maslacem ili kuhanje na pari

Henry i Schiff preferiraju tehniku prelijevanja jajeta otopljenim maslacem tijekom pečenja. Tako se gornji dio bjelanjka ravnomjerno termički obradi, dok rubovi ostaju ugodno hrskavi.

S druge strane, Clinton i Thomas češće koriste metodu kuhanja na pari uz poklopac. Ponekad dodaju i žlicu vode u tavu kako bi se jaje ravnomjerno ispeklo, a pritom zadržalo hrskavu teksturu.