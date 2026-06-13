Procurio sastav Hrvatske za utakmicu s Engleskom? Evo kojih 11 Dalić šalje na dvoboj s Englezima

Do utakmice s Engleskom ostalo je još četiri dana, a čini se da je Zlatko Dalić odlučio tko će igrati u početnih 11. Kako doznaju Sportske novosti, izbornik će na Engleze ići u formaciji 3-4-2-1, kako je i najavio, a navodno se priprema iznenađenje u vrhu napada.

Od prve minute trebao bi zaigrati Petar Musa. Napadač Dallasa tako bi trebao zaigrati na svom stadionu od prve minute ispred Ante Budimira i Igora Matanovića. Iza njega u veznom redu bi trebali igrati Modrić, Kovačić, P. Sučić i Baturina. Na krilnim bekovima bit će Stanišić i Perišić, a dva stoperska mjesta sigurno će zauzeti Vušković i Gvardiol. Upitno je hoće li krenuti Josip Šutalo ili netko drugi. U konkurenciji su Ćaleta-Car, Erlić i Pongračić. Na golu će biti Dominik Livaković.

Vjerojatna postava Hrvatske za Englesku: Livaković - Šutalo, Vušković, Gvardiol - Stanišić, Kovačić, Modrić, Perišić - P. Sučić, Baturina - Musa