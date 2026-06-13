Bamba ide iz Hajduka?

Abdoulie Sanyang Bamba (27) je na izlaznim vratima Hajduka. Gambijac bi se ovog ljeta trebao priključiti Anti Rebiću i Ikeru Almeni na popisu krilnih napadača Bijelih koji su napustili klub nakon prošle sezone. Almeni je istekla posudba, Rebić nije potpisao novi ugovor, a Splićani bi Afrikanca rado prodali u ovom prijelaznom roku.

Interes za Afrikanca postoji, a Hajduk bi ga rado prodao ovog ljeta. Indexu je potvrđeno kako Hajduk ima ponude iz Bugarske za njegove usluge, no one su trenutačno nezadovoljavajuće za njih. Iz splitskog kluba nadaju se da bi za Bambu mogli dobiti barem jednaki iznos onom uloženom za njega, a to je oko 600 tisuća eura.

Prošle zime odbio ponudu iz Bjelorusije

Bamba ne bi bio novo ime u bugarskom nogometu jer je 2018. godine iz Gambije stigao u Hebar, gdje je proveo jednu sezonu prije povratka u domovinu i novog dolaska u Europu, prvo u belgijski Lommel, a zatim i Grenoble, odakle je stigao u Hajduk.

Gambijac je za Hajduk ukupno odigrao 56 utakmica, postigao sedam pogodaka i upisao četiri asistencije. Prošle sezone je u 29 nastupa zabio četiri gola i dodao tri asistencije. Bamba s Hajdukom ima ugovor do sljedećeg ljeta, a blizu odlaska bio je prošle zime, no odbio je ponudu iz Bjelorusije vrijednu oko 500 tisuća eura plus bonuse i deset posto od iduće prodaje, piše Index.