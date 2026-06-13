Špinat je svestrano lisnato povrće, punijeg okusa od salate i nježnije teksture od kelja, zbog čega je omiljen dodatak brojnim jelima. Uz to je i iznimno zdrav, prepun esencijalnih hranjivih tvari. Ipak, kao i drugo lisnato povrće, špinat može biti izvor trovanja hranom, osobito jer se često konzumira sirov. Kako biste smanjili taj rizik i ujedno produžili svježinu svojih namirnica, važno je naučiti kako pravilno oprati špinat, piše portal Martha Stewart, prenosi Index.

Je li pranje špinata zaista nužno?

Odgovor je uglavnom potvrdan - špinat biste uvijek trebali oprati prije jela ili kuhanja. "Špinat je bogat hranjivim tvarima, što ga čini plodnim tlom za razvoj bakterija", kaže Rosemary Trout, docentica na studiju znanosti o hrani na Sveučilištu Drexel. Osim bakterija, na listovima se mogu nalaziti i zemlja te drugi ostaci, kao i kod svakog povrća. Pranjem se smanjuje prisutnost tih nečistoća i umanjuje rizik od bolesti koje se prenose hranom.

Za pranje običnog, prvo stavite cjedilo u veliku zdjelu i napunite je hladnom vodom. Uronite listove špinata i lagano ih promiješajte rukama. "Time se uklanjaju veći komadi prljavštine", kaže Trout. Nakon toga izvadite cjedilo, procijedite vodu te svaki list pojedinačno isperite pod mlazom hladne vode. Na kraju listove osušite papirnatim ručnikom i odrežite im peteljke.

"Prilikom pranja pazite da ne budete pregrubi jer biste mogli oštetiti i natisnuti listove", savjetuje Stephen Mandracchia s Instituta za kulinarsko obrazovanje u New Yorku.

Postupak pranja mladog špinata vrlo je sličan. Prema preporuci Trout, cjedilo stavite u veliku zdjelu, napunite je hladnom vodom i dodajte listove. Lagano ih promiješajte, zatim procijedite i isperite. Osušite ih čistim papirnatim ručnikom. Za sušenje možete koristiti i centrifugu za salatu. "Jednostavno stavite mladi špinat u posudu i vrtite dok se ne osuši", kaže Trout.

Dodatni savjeti

"Prije rukovanja bilo kojom hranom, pa tako i špinatom, obavezno operite ruke", ističe Trout. Time ćete spriječiti prijenos štetnih bakterija s ruku na povrće. Prema preporukama, ruke treba prati najmanje 20 sekundi sapunom i toplom vodom, a prije kontakta s namirnicama potrebno ih je osušiti čistim ručnikom.

Špinat perite neposredno prije upotrebe. Prerano pranje može potaknuti razvoj bakterija i plijesni zbog viška vlage koja ostaje na listovima, objašnjava Trout. Ako ga ipak morate oprati unaprijed, ključno je da ga temeljito osušite kako bi ostao svjež. "Ako špinat nije dobro osušen, dodatna vlaga uzrokovat će njegovo brže kvarenje", dodaje Mandracchia.

Prije pranja pregledajte špinat i bacite sve listove koji su uvenuli, sluzavi ili oštećeni. "Jednom kad se listovi oštete, natuku ili potrgaju, bakterije mogu pristupiti hranjivim tvarima unutar stanica lista", pojašnjava Trout. To je osobito opasno ako se špinat drži na sobnoj temperaturi, koja pogoduje razvoju bakterija.