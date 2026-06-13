Dan pun drame na Jadranu: Sudar kod Raba, požar kod Dubrovnika i jahta na dnu mora

Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru u Rijeci izvijestila je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture o više izvanrednih događaja na moru. Među njima se izdvajaju pomorske nesreće kod Raba i Dubrovnika, koje su zahtijevale koordinirani angažman sustava sigurnosti plovidbe.

Sudar dvije brodice u uvali Kristofor

Dojava o sudaru dvije brodice kod Raba zaprimljena je danas, 13. lipnja, u 12.50 sati u MRCC Rijeka. Nesreću je prijavio hrvatski državljanin, sudionik događaja, navodeći da je u uvali Kristofor na otoku Rabu brodica pod njemačkom zastavom udarila u njegovu brodicu. O događaju je odmah obaviještena Ispostava lučke kapetanije Rab. Službenici su ubrzo stigli na mjesto nesreće, gdje su zatekli sudionike. Hrvatski državljanin, osoba starije životne dobi i slabijega zdravstvenog stanja, ukrcan je na spasilačku brodicu te prevezen u Rab radi preliminarne zdravstvene obrade.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Hrvatska brodica teško oštećena i nasukana

Očevidom je utvrđeno da je brodica hrvatskog državljanina pretrpjela kritična oštećenja. Kako bi se spriječilo potonuće, nasukana je na obližnju obalu. Na brodici pod zastavom Republike Njemačke preliminarnim očevidom nisu utvrđena oštećenja.

U ovoj pomorskoj nesreći nije bilo ozlijeđenih osoba, niti je zabilježeno onečišćenje mora. Očevidne radnje o uzrocima sudara nastavlja provoditi Ispostava lučke kapetanije Rab. Druga pomorska nesreća dogodila se kod Zatona dubrovačkog. Dojava o požaru plovila zaprimljena je u MRCC Rijeka u 18.55 sati, posredstvom Županijskog dojavnog centra Dubrovačko-neretvanske županije. Obavijest je odmah proslijeđena Lučkoj kapetaniji Dubrovnik, čiji su službenici isplovili prema mjestu događaja spasilačkim brodom "DANČE". Po dolasku su zatekli motornu jahtu čije je nadgrađe bilo zahvaćeno plamenom. Poziciju požara u međuvremenu su osigurali pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Dubrovnik.

Jahta potonula na dubinu od oko 30 metara

Prema dostupnim informacijama, u trenutku izbijanja požara na jahti, koja je u vlasništvu domaće pravne osobe, nije bilo članova posade ni putnika.

Preliminarnim očevidom utvrđeno je da je požar uočen dok se jahta nalazila na sidru kod Rta Bat, nedaleko od ulaza u uvalu Zaton. Unatoč naporima dubrovačkih vatrogasaca, motorna jahta večeras je oko 20 sati potonula na dubinu od oko 30 metara. Iz Ministarstva navode kako olupina trenutačno ne predstavlja opasnost za sudionike u pomorskom prometu. Osim materijalne štete, zabilježeno je neznatno površinsko onečišćenje mora plutajućim ostacima plovila.

Očevidi se nastavljaju

Lučka kapetanija Dubrovnik nastavlja očevidne radnje u slučaju požara i potonuća jahte. O vađenju olupine odlučit će se po završetku očevidnog postupanja.