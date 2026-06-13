Detalji propale akcije Torcidaša na Hvaru: Zbog jedne tetovaže krenuli napasti radnike iz Srbije

Hvarski policajci, uz pomoć splitskih kolega spriječili su planirani napad na dvojicu sezonskih radnika iz Srbije u hotelu na Hvaru. 14 navijača Torcide do otoka je stiglo gliserima, a u kombiju koji ih je čekao na otoku pronađene su palice!

Gliserom su se zaputili iz Trogira prema uvali Stiniva Bruška na Hvaru, ali ne na izlet. Muškarci od 18 do 33 godine planirali su napad na dvojicu sezonskih radnika iz Srbije.

"Tamo su ih prema prethodnom dogovoru dočekala dvojica muškaraca s kombi vozilom i vozilom i krenuli su do hotela u kojem se nalaze dva sezonske radnika, državljana Srbije i njihova namjera je bila da ih napadnu", rekla je Antonela Lolić, glasnogovornica PU splitsko-dalmatinske, piše Net.hr.

Razljutila ih tetovaža

Napadače je spriječila policija, a kako neslužbeno doznajemo, razljutila ih je tetovaža jednog od radnika na kojoj piše 'Srbija'. Drugi je nosio majicu s natpisom pop-rock grupe iz Kruševca.

"Utvrđeno je da se u vozilima nalaze predmeti pogodni za napad. Od muškaraca je oduzeto 10 palica, jedna teleskopska palica i maske, odnosno fantomke. To su predmeti za skrivanje identiteta", ispričala je glasnogovornica PU splitsko-dalmatinske.

Četvorica završila u pritvoru

Svih 14 je prijavljeno za kazneno djelo dogovora za počinjenje djela, a četvorica su predana pritvorskom nadzorniku.

"Nije potrebno da je konkretno djelo počinjeno, već je bitno da je postignut dogovor, suglasnost da je nešto isplanirano. Uz to njime stavljeno na teret da je djelo počinjeno iz mržnje, budući da su žrtve pripadnici druge nacionalne pripadnosti. U konkretnom slučaju to značilo da bi sud prilikom izricanja kazne tu činjenicu trebao uzeti kao otegotnu okolnost. A za ovo djelo je propisana kazna zavora do tri godine“, rekao je Damir Primorac, odvjetnik i bivši sudac.

Neslužbeno se može čuti da je riječ o pripadnicima Torcide, ali policija to nije potvrdila ni demantirala.

'Moramo neke stvari zaboraviti i krenuti dalje'

"Neovisno tko su i jesmo li turistička zemlja ili ne, mislim da je besmisleno u svakom slučaju i takvo djelo je za svaku osudu", rekao je Kristijan iz Splita.

"Izuzetno loša poruka za sve i za Hrvate i strane radnike. Ja se uopće ne slažem s tim, bez obzira na sve moramo neke stvari zaboraviti i krenuti dalje", rekla je Janja iz Splita.

Bez komentara su gradonačelnik Hvara i direktorica turističke zajednice. Oglasila se gradonačelnica Supetra Ivana Marković.

"U ovom slučaju se ne radi ni o kakvom navijačkom folkloru, radi se o čistoj mržnji, netoleranciji i rušenu temeljnih ljudskih prava. i Zato smatram da šutnja nije neutralnost, to je također jasan poruka. a mi smo svi skupa u našoj državi predugo šutjeli", rekla je Marković.

Policija je privremeno zaplijenila palice, dva vozila, ali i gliser kojim se grupa zaputila prema Hvaru, piše Net.hr.