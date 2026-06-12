Čogelja o Brki: "Čuvaj se, pisao sam ti..."

Dožupan Splitsko-dalmatinske županije Stipe Čogelja emotivnom se objavom oprostio od Dražana Maleša, istaknuvši njegovu predanost zajednici, ljudima i Hrvatskoj.

"Dragi Brko, sada ti pišem posljednji put"

Čogelja je u objavi naveo kako je posljednjih mjeseci često razmjenjivao poruke s Malešom, kojega je oslovio prijateljski i s poštovanjem. "Na moje često pitanje: "Kako si, prijatelju?", odgovarao si da se uspješno nosiš s boli. Više od 350 uboda u samo tri mjeseca, vjerojatno i više, napisao si mi", napisao je Čogelja.

Dodao je kako bi Maleš, unatoč vlastitoj boli, razgovor vrlo brzo usmjeravao na druge teme. "U svom stilu pitao bi za ljude, za opće dobro, za vašu udrugu ili za našu ulicu", poručio je.

Nesebično darovao godine zajednici i Hrvatskoj

Čogelja je istaknuo kako je njegov zaključak uvijek bio isti – da se Maleš može nositi sa svim životnim izazovima.

"Moj je zaključak uvijek bio isti: ako se itko može nositi sa svim životnim izazovima, onda si to ti. Čuvaj se, pisao sam ti", naveo je. U oproštajnoj poruci zahvalio mu je na svemu što je učinio za svoju zajednicu, posebno istaknuvši Gljev, Otok, Split, Splitsko-dalmatinsku županiju i Hrvatsku.

"Hvala ti za sve minute, sate, dane i godine koje si, u ratu i miru, nesebično darovao svojoj zajednici, Gljevu, Otoku, Splitu, Splitsko-dalmatinskoj županiji i Hrvatskoj", napisao je Čogelja.

"Orilo-grmilo, uvijek si bio među prvima"

U nastavku objave Čogelja se prisjetio Malešove spremnosti da bude među prvima kada je to bilo potrebno.

"Orilo-grmilo", uvijek si bio među prvima. Siguran sam da će tako biti i ovaj put – samo na nekim drugim, rajskim poljanama", poručio je.

Na kraju se obratio i obitelji Maleš, izrazivši iskrenu sućut. "Neka se tvoje namučeno tijelo odmori u svetoj hrvatskoj zemlji. Počivao u miru Božjem! Draga obitelji Maleš, dragi Antonio Maleš i Zlato, primite moju iskrenu i duboku sućut", zaključio je dožupan Stipe Čogelja.