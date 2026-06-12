Žurne službe okupirale Medicinski fakultet u Splitu. Studenti poručili građanima: "Probudite heroja u sebi"

Dvorište Medicinskog fakulteta u Splitu danas je postalo mjesto susreta službi koje građani najčešće vide u trenucima kada su minute presudne. Hitna medicinska služba, vatrogasci, Hrvatska gorska služba spašavanja, Hrvatski Crveni križ i civilna zaštita okupili su se na jednom mjestu u sklopu studentskog projekta "Probudi heroja".

Iako je prizor brojnih interventnih vozila i pripadnika žurnih službi mogao izgledati kao izvanredna situacija, razloga za zabrinutost nije bilo. Riječ je bila o edukativnom događaju namijenjenom građanima svih generacija.

Građani razgledali opremu i interventna vozila

Svi zainteresirani građani, a posebno oni najmlađi, imali su priliku izbliza razgledati dio opreme i interventna vozila hitnih službi. Pripadnici službi pripremili su postav kojim su posjetiteljima približili svoj svakodnevni rad, ali i pokazali koliko su znanje, priprema i brza reakcija važni u kriznim situacijama.

Poseban naglasak stavljen je na edukaciju i podizanje svijesti o tome kako se ponašati u trenucima nesreće, ozljede ili drugog hitnog stanja.

U edukativnom dijelu programa predavanja su održali liječnici specijalisti hitne medicine te pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita. Govorili su o postupanju u masovnim prometnim nesrećama, situacijama u kojima dobra koordinacija različitih službi i pravodobna reakcija mogu značiti razliku između života i smrti.

O spremnosti zajednice na krizne situacije

Vrhunac događaja bio je okrugli stol na kojem su sudjelovali predstavnici hitne medicinske službe, Hrvatskog Crvenog križa, HGSS-a, vatrogastva i civilne zaštite.

Raspravljalo se o tome koliko je zajednica spremna odgovoriti na krizne situacije, kako izgleda put od prvog poziva u pomoć do dolaska službi na teren te što slijedi nakon nesreće ili katastrofe, uključujući oporavak pojedinaca i zajednice.

Posebnu vrijednost ovom projektu daje činjenica da iza cijele inicijative stoje studenti medicine. Upravo su oni uspjeli okupiti institucije i službe koje svakodnevno, često daleko od očiju javnosti, sudjeluju u spašavanju ljudskih života.