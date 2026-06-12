Hajduk drastično poskupio cijene pretplata

HNK Hajduk objavio je cijene sezonskih pretplata za sezonu 2026./2027. koje u prodaju kreću u ponedjeljak, a novi cjenik pokazuje značajan rast u odnosu na prethodnu sezonu, posebno na premium i zapadnim tribinama.

Pretplate uključuju pogodnosti poput ulaza na domaće utakmice SuperSport HNL-a, Kupa Hrvatske te europskih pretkola, a i dalje vrijedi popust za članove kluba.

Najveće poskupljenje na Zapadu i VIP-u

Najskuplja kategorija, VIP Silver, iznosi 3.200 eura, odnosno 2.816 eura za članove. Zapad Premium stoji 780 eura (686,40 za članove), što je osjetno više u odnosu na prošlu sezonu kada je iznosio 600 eura.

Zapad je poskupio sa 390 na 343,20 eura za članove (redovna cijena 390 eura), dok Istok sada iznosi 325 eura (286 eura za članove), što također predstavlja rast.

Sjever i Jug i dalje najpovoljniji

Na Sjeveru cijena iznosi 195 eura (171,60 za članove), dok je Jug također 195 eura, odnosno 171,60 eura za članove.

Posebna RICO dječja pretplata za Jug ostaje 60 eura.

Više o novim cijenama pretplata pogledajte na službenoj stranici Hajduka.