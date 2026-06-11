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U KBC Split više se ne može ulaziti "kako god odjeven"? Iz bolnice otkrili što se zapravo događa

Građani podijeljeni oko pravila
KBC Split Križine

Građani su nam se posljednjih dana požalili, dok su neki i pozdravili navodni potez KBC-a Split prema kojem bi se, kako tvrde, postrožila pravila odijevanja i ponašanja unutar bolnice.

Prema njihovim navodima, u bolnički prostor više se ne bi moglo ulaziti "kako god želite odjeveni", što je kod dijela građana izazvalo negodovanje, a kod drugih odobravanje.

KBC Split: "Nije riječ o novim restriktivnim mjerama"

Međutim, iz splitskog KBC-a poručuju kako nije riječ ni o kakvim novim ni posebnim restriktivnim mjerama, već o primjeni uobičajenih pravila koja vrijede u zdravstvenim i drugim javnim ustanovama.

"Nije riječ o novim restriktivnim mjerama, nego o primjeni uobičajenih pravila ponašanja i odijevanja koja vrijede u svim javnim ustanovama. Od svih koji ulaze u bolnički prostor — zaposlenika, pacijenata i posjetitelja — očekuje se poštivanje kućnog reda zdravstvene ustanove", kazala nam je Kristina Bitanga, glasnogovornica KBC-a Split.

"Moguće je odjenuti se primjereno"

Iz KBC-a pritom ističu kako su svjesni visokih ljetnih temperatura, ali naglašavaju da je i u takvim okolnostima moguće odjenuti se primjereno prostoru u koji se ulazi.

"U KBC-u Split svjesni smo visokih ljetnih temperatura, no i u takvim okolnostima moguće je odjenuti se primjereno. Cilj je potaknuti svijest o važnosti poštovanja prostora bolnice, djelatnika koji u njoj rade i pacijenata koji se u njoj liječe", dodala je Bitanga.

Nema novih zabrana, ali očekuje se primjerenost

Prema službenom odgovoru iz splitskog KBC-a, ne uvode se nova pravila ni zabrane, već se građane podsjeća na postojeći kućni red i potrebu primjerenog ponašanja u bolničkom prostoru.

Bolnica je javna zdravstvena ustanova u kojoj borave pacijenti, zdravstveni djelatnici i posjetitelji, pa iz KBC-a naglašavaju kako se od svih očekuje minimum pristojnosti i poštovanja prema prostoru i ljudima koji se u njemu nalaze.

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