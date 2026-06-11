U KBC Split više se ne može ulaziti "kako god odjeven"? Iz bolnice otkrili što se zapravo događa

Građani su nam se posljednjih dana požalili, dok su neki i pozdravili navodni potez KBC-a Split prema kojem bi se, kako tvrde, postrožila pravila odijevanja i ponašanja unutar bolnice.

Prema njihovim navodima, u bolnički prostor više se ne bi moglo ulaziti "kako god želite odjeveni", što je kod dijela građana izazvalo negodovanje, a kod drugih odobravanje.

KBC Split: "Nije riječ o novim restriktivnim mjerama"

Međutim, iz splitskog KBC-a poručuju kako nije riječ ni o kakvim novim ni posebnim restriktivnim mjerama, već o primjeni uobičajenih pravila koja vrijede u zdravstvenim i drugim javnim ustanovama.

"Nije riječ o novim restriktivnim mjerama, nego o primjeni uobičajenih pravila ponašanja i odijevanja koja vrijede u svim javnim ustanovama. Od svih koji ulaze u bolnički prostor — zaposlenika, pacijenata i posjetitelja — očekuje se poštivanje kućnog reda zdravstvene ustanove", kazala nam je Kristina Bitanga, glasnogovornica KBC-a Split.

"Moguće je odjenuti se primjereno"

Iz KBC-a pritom ističu kako su svjesni visokih ljetnih temperatura, ali naglašavaju da je i u takvim okolnostima moguće odjenuti se primjereno prostoru u koji se ulazi.

"U KBC-u Split svjesni smo visokih ljetnih temperatura, no i u takvim okolnostima moguće je odjenuti se primjereno. Cilj je potaknuti svijest o važnosti poštovanja prostora bolnice, djelatnika koji u njoj rade i pacijenata koji se u njoj liječe", dodala je Bitanga.

Nema novih zabrana, ali očekuje se primjerenost

Prema službenom odgovoru iz splitskog KBC-a, ne uvode se nova pravila ni zabrane, već se građane podsjeća na postojeći kućni red i potrebu primjerenog ponašanja u bolničkom prostoru.

Bolnica je javna zdravstvena ustanova u kojoj borave pacijenti, zdravstveni djelatnici i posjetitelji, pa iz KBC-a naglašavaju kako se od svih očekuje minimum pristojnosti i poštovanja prema prostoru i ljudima koji se u njemu nalaze.