Splićani ostali zatečeni prizorom na otoku, stvar su odmah uzeli u svoje ruke

Članovi Planinarskog kluba Gojzerice tijekom izleta na Palagružu i Lastovo nisu ostali ravnodušni pred prizorom koji su zatekli na jednoj od plaža.

Naime, nakon iskrcavanja dočekale su ih veće količine otpada koje je more nanijelo na obalu. Umjesto da ga zaobiđu, 14 planinara samoinicijativno je organiziralo akciju čišćenja te prikupilo smeće razasuto duž plaže.

U akciji im je pomogao i legendarni palagruški svjetioničar Vojo, koji im je ustupio vreće za smeće kako bi lakše prikupili otpad. Prikupljeno smeće potom su ukrcali na brodove kojima su doplovili te ga prevezli na Lastovo, gdje je odloženo u kontejnere.

Prema njihovim riječima, među otpadom se nalazila ambalaža i drugi predmeti koji upućuju na to da je dio smeća more donijelo iz Italije i Turske.

Ova spontana akcija još je jednom pokazala koliko problem morskog otpada pogađa i najudaljenije dijelove Jadrana. Iako se Palagruža leži stotinama kilometara od velikih gradova i industrijskih središta, morske struje na njezine obale redovito donose otpad iz različitih dijelova Sredozemlja.

Planinari PK Gojzerice svojim su primjerom pokazali da briga o prirodi ne završava planinarskom stazom te da i mala skupina ljudi može dati značajan doprinos očuvanju okoliša.