Splićanin odustao na pitanju za 34.000 eura u "Milijunašu". Znate li vi točan odgovor?

U posljednjoj ovosezonskoj emisiji kviza "Tko želi biti milijunaš?" odličan nastup ostvario je Splićanin Branko Nerlović, koji je kući otišao s osvojenih 18.000 eura nakon što je odustao na 13. pitanju.

43-godišnji pomorski nautičar, koji se danas bavi video montažom i snimanjem, bez većih je poteškoća stigao do pitanja vrijednog 34.000 eura. Na putu do tog iznosa iskoristio je sve džokere, a drugi prag od 5000 eura osigurao je uz pomoć publike na pitanju o izvorima Eufrata i Tigrisa.

Pred njim se potom našlo pitanje iz povijesti:

"Tijekom koje je olimpijade epirska princeza Olimpijada rodila Aleksandra Velikog?"

Ponuđeni odgovori bili su:

A) 56. olimpijada

B) 81. olimpijada

C) 106. olimpijada

D) 131. olimpijada

Nakon dužeg razmišljanja Nerlović je odlučio ne riskirati i odustati, čime je zadržao osvojenih 18.000 eura.

Zanimljivo, priznao je da bi njegov odgovor bio 81. olimpijada, što bi bilo netočno. Točan odgovor bio je 106. olimpijada.

Aleksandar Veliki rođen je 356. godine prije Krista, a upravo se ta godina poklapa sa 106. olimpijadom, što je bilo ključno za rješavanje pitanja koje je Splićanina dijelilo od osvajanja 34.000 eura.