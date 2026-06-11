Bajka u Spinutu: U ovoj splitskoj zgradi portun izgleda kao galerija, terasa kao vrtna oaza, a podrumi kao stanovi

Portun u Matoševoj 44 jedan je od onih koji vam se trajno urežu u pamćenje jer je već pri ulasku u unutrašnjost gostu namjerniku jasno da se nalazi u zgradi koja odiše čistoćom i redom.

Prvo na što naiđete predivno je cvijeće postavljeno unutar ručno izrađenih tegli. Iako zgrada nema lift na svakom podestu posjetitelj, hvatajući zrak od hodanja, može na zidovima razgledati slike, pogotovo one staroga Splita, ali i pročitati nešto zanimljivo. Bilo o najlipšem gradu na svitu ili o Majstoru s mora.

Zgradu više od 15 godina vodi Davor Delić

Zgradu više od 15 godina vodi Davor Delić koji priča kako su se portun, terasa na vrhu zgrade, dvorišni dio sa sjeverne strane, te podrumski prostori počeli uređivati nakon što su se stanari dogovorili da urede zajedničke dijelove.

U sređivanju mu je do tada najviše pomagao susjed Goran Jurić, a s obzirom da je odselio sada mu pomaže njegov sin Matija Jurić. Po struci dizajner, po hobiju ronilac Davor je, rekli bi bismo, samouki majstor i rođeni perfekcionist jer sve radove po portunu izvodi sam.

Radovi su krenuli od vrha

Radovi su krenuli od vrha, točnije od terase koja se prostire na oko 150 kvadrata i gotovo da nema biljke koja tamo nije posađena. Prava je to vrtna oaza koju krasi brojno začinsko bilje, borovi, razni grmovi, šipak, limun, rogač, kajsija, patuljaste jabuke, kupina, dok im divlja vinova loza radi hlad nad glavom. Mogu se čak pohvaliti kako im je grejp star više od 25 godina.

Taj predivni prostor na otvorenom zraku Davor održava zajedno sa suprugom. Imaju kamin, dva stola za uživanje u ručku ili večeri. Tu je i voda, te crijevo za zalijevanje brojnih tegli u kojima se nalazi raznoliko bilje i cvijeće.

- Ima ljudi koji cijene ovo što radim i vjerujte to nije lagan posao. Najviše cijene oni koji dođu u goste u našu zgradu. Ljudi se ne mogu načuditi koliko to sve lijepo izgleda.

Zanimljivost zgrade u Matoševoj

Zanimljivost zgrade u Matoševoj je što su podrumi tako dobro uređeni da čak imaju i laminat na podu. Iznad svakog podruma je napisano ime vlasnika stana tako da se zna koji podrum kome pripada.

Stanari imaju i još nekoliko zajedničkih prostorija u kojima drže bicikle, imaju prostor u kojem se nalazi ekran i drugi elementi za video nadzor, te čak i malu radionu u kojoj najviše vremena provodi Davor koji tu izrađuje razne predmete za potrebe stanara. Sve su te prostorije toliko uredne da bi se netko lako mogao prevariti i pomisliti da je riječ o nečijem stanu.

Svake godine se u zgradi kiti bor i postavljaju svjećice od vrha do dna stepeništa. Zgrada je sagrađena 1967. godine, ima 13 stanova raspoređenih na pet katova. Imaju odličnu suradnju sa upraviteljem Stanoupravom.

Još im u perfekciji svega jedino nedostaje lift, no Davor kaže da nemaju uvjete za ugradnju jer bi trebali pilati stepenice što bi onda stvorilo problem pri nošenju namještaja jer bi bio preuzak prostor.