Na splitskoj Peškariji danas skromnija ponuda, ali ribari najavljuju bogatiji sutrašnji dan

Na splitskoj Peškariji danas nije bilo prevelikog izbora ni velikih količina ribe, no prodavači najavljuju kako bi sutra ponuda trebala biti znatno bolja i raznovrsnija.

Unatoč nešto skromnijoj ponudi, mnogi su građani i danas pronašli dovoljno za ručak. Kako se moglo vidjeti, kupci su uglavnom bili zadovoljni onim što se nudilo na bancima.

Iako današnji izbor nije bio osobito bogat, na Peškariji se ipak moglo pronaći ribe za svačiji ukus, a očekivanja su sada usmjerena prema sutrašnjem danu, kada se najavljuje življa i bogatija ponuda.

Što smo snimili, pogledajte u nastavku: