Sinj nagradio svoje najbolje učenike: Bulj upriličio svečani prijem

Gradonačelnik Grada Sinja Miro Bulj i njegov zamjenik Denis Bobeta danas su u Gradskoj vijećnici upriličili svečani prijem za učenike osnovnih i srednjih škola s područja Grada Sinja koji su u školskoj godini 2025./2025. ostvarili zapažene rezultate na državnim, regionalnim, međužupanijskim i županijskim natjecanjima, kao i za njihove mentore. Prijemu je nazočila i službenica Grada Sinja Darija Marić Pavić.

U uvodnom obraćanju gradonačelnik Miro Bulj uputio je iskrene čestitke učenicima i njihovim mentorima, naglasivši kako je upravo znanje najveća vrijednost koju čovjek može steći te jedino bogatstvo koje mu nitko ne može oduzeti.

„Znanje je najveća vrijednost koju možete imati u životu. Vi morate biti primjer i nadam se da će ovime biti poslana poruka i drugim, budućim učenicima i vašim kolegama da vam u životu mogu sve ukrasti, osim vašeg znanja. Grad Sinj će i dalje nastaviti s ovom praksom, poglavito po pitanju pomoći roditeljima i vama samim učenicima u svakom smislu, sve od rođenja pa do završetka studija. Mi kroz ove programe koje imamo u Gradu Sinju smo dosegli onaj ključni cilj i nadu da ćete vi ostati, da imamo više rođenih nego umrlih. Grad Sinj je najveći grad u Republici Hrvatskoj koji ima više rođenih nego umrlih i to dvije godine zaredom, što je pozitivan trend. Zaista se nadam, prije svega, da ćete vi ostati ovdje u našoj domovini Hrvatskoj, a pogotovo će me veseliti da ostanete u našem gradu Sinju, jer najljepše je kod svoje kuće! Znanje vam nitko ne može ukrasti, nastavite s radom. Vaši mentori su uložili veliki trud, a naša zajednica daje maksimalno, koliko može, a trebalo bi više, da ostanete na ovom području“, kazao je gradonačelnik Bulj.

Zamjenik gradonačelnika Denis Bobeta pridružio se čestitkama, istaknuvši kako su ovakvi susreti među najljepšima u radu gradske uprave jer u fokus stavljaju uspjeh i potencijal mladih.

„U ovoj vijećnici su održani mnogi važni sastanci, ali nekako imam osjećaj da je ovdje najsvijetlije i najljepše kad ste vi prisutni. Kao što je gradonačelnik rekao, znanje je jedini resurs koji se dijeljenjem množi. Vi ste očiti dokaz da ovdje u našem gradu raste neprocjenjivo blago. Isto tako bih čestitao i zahvalio se vašim mentoricama i mentorima jer nema mladog i uspješnog čovjeka ako iza njega ne stoji barem jedna odrasla osoba. Stoga, mentori, hvala vam što svoje zvanje ne doživljavate samo kao posao nego i kao misiju. Mi ćemo kao Grad uvijek biti podrška, a vi samo nastavite s ovakvim rezultatima“, kazao je Bobeta.

U ime mentora obratio se profesor Vedran Đipalo zahvalivši Gradu Sinju na kontinuiranoj potpori naglasivši važnost prepoznavanja truda i rada učenika i njihovih mentora.

„Nisu ovo velika sredstva, ali svakako je lijepo i vrijedno da Grad Sinj podržava znanje i trud i učenika i mentora“, kazao je Đipalo.

U ime nagrađenih učenika zahvalila se Iva Sunčica Mastelić, istaknuvši koliko ovakva priznanja znače mladima.

„Ovakva nagrada nam znači zato što pokazuje da naš Grad Sinj vidi i prati nas mlade nadarene sportaše. Novčana nagrada nije toliko velika, ali nam znači zato što time vidimo da smo primijećeni, kako mi tako i ostali koji su danas primili nagradu, učenici i njihovi mentori iz drugih škola, osnovnih i srednjih“, kazala je Mastelić. U nastavku donosimo popis nagrađenih učenika i njihovih mentora.

Popis nagrađenih učenika i mentora

Sukladno Zaključku o dodjeli nagrada, nagrađeni su sljedeći učenici i njihovi mentori:

Osnovne škole

Doris Malbaša, Katarina Budimir i Sara Jelinčić – 1. mjesto na državnom i 1. mjesto na županijskom natjecanju „Čitanjem do zvijezda“Mentorica: Matea Sučić

– 1. mjesto na državnom i 1. mjesto na županijskom natjecanju „Čitanjem do zvijezda“Mentorica: Petar Jagnjić – 2. mjesto na državnom natjecanju mladih tehničara (Robotika) i 1. mjesto na županijskoj raziniMentorica: Marina Marušić

– 2. mjesto na državnom natjecanju mladih tehničara (Robotika) i 1. mjesto na županijskoj raziniMentorica: Zvonimir Podrug – 1. mjesto na županijskom natjecanju iz astronomijeMentor: Zoran Samardžić

– 1. mjesto na županijskom natjecanju iz astronomijeMentor: Lovre Palinić– 3. mjesto na državnom natjecanju iz astronomijeMentorica: Rozana Ivković Ćurić

Srednje škole

Ana Barać (SSŠ bana Josipa Jelačića)– 1. mjesto na državnom natjecanju (ugostiteljsko posluživanje)Mentorica: Katarina Sablić

(SSŠ bana Josipa Jelačića)– 1. mjesto na državnom natjecanju (ugostiteljsko posluživanje)Mentorica: Monika Đipalo (SSŠ bana Josipa Jelačića)– 2. mjesto na državnom natjecanju (kozmetička njega)Mentorica: Željka Vuko

(SSŠ bana Josipa Jelačića)– 2. mjesto na državnom natjecanju (kozmetička njega)Mentorica: Marta Varenina (SSŠ bana Josipa Jelačića)– 2. mjesto na regionalnom natjecanju (slastičarstvo)Mentorica: Marija Šimunović

(SSŠ bana Josipa Jelačića)– 2. mjesto na regionalnom natjecanju (slastičarstvo)Mentorica: Marta Žmire (SSŠ bana Josipa Jelačića)– 2. mjesto na županijskom natjecanju iz engleskog jezikaMentorica: Željana Novaković

(SSŠ bana Josipa Jelačića)– 2. mjesto na županijskom natjecanju iz engleskog jezikaMentorica: Bože Perkušić i Marko Liović (SSŠ bana Josipa Jelačića)– 1. mjesto na županijskom natjecanju iz povijestiMentor: Stjepan Marković

(SSŠ bana Josipa Jelačića)– 1. mjesto na županijskom natjecanju iz povijestiMentor: Stipe Ćurković (Tehnička i industrijska škola Ruđera Boškovića)– 2. mjesto na državnom natjecanju (kućne instalacije)Mentor: Zvonimir Matić

(Tehnička i industrijska škola Ruđera Boškovića)– 2. mjesto na državnom natjecanju (kućne instalacije)Mentor: Emanuela Marović, Anja Žuro, Anja Mandac, Antea Bodač, Jelena Poljak, Iva Sunčica Mastelić, Patricia Bazo, Mariza Masle, Antea Majstrović, Tia Bilonić i Lucija Radanović (Gimnazija Dinka Šimunovića)– 3. mjesto na državnom i 1. mjesto na županijskom natjecanju u rukometuMentor: Vedran Đipalo

Grad Sinj i ovim je prijemom još jednom potvrdio svoju trajnu usmjerenost na poticanje izvrsnosti u obrazovanju te kontinuirano ulaganje u djecu i mlade kao temelj razvoja lokalne zajednice i njene budućnosti.