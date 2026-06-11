Jakirović želi odvesti Hajdukovog dragulja u Premier ligu: Hull poslao ponudu

Rokas Pukštas mogao bi biti jedna od najzvučnijih izlaznih priča Hajduka ovog ljeta. Prema pisanju britanskog SportsBooma, Hull City je pokrenuo posao oko dovođenja 21-godišnjeg veznjaka Bijelih i već poslao ponudu za igrača koji se posljednjih sezona nametnuo kao jedan od najperspektivnijih mladih nogometaša u HNL-u.

Hull se nakon povratka u Premier ligu sprema za veliko pojačavanje kadra, a upravo je Pukštas označen kao jedan od igrača koji se uklapaju u plan kluba: mlad, energetski snažan, razvojno zanimljiv i sposoban odmah pojačati konkurenciju u veznom redu.

Jakirović dobro poznaje Pukštasa

Posebnu težinu cijeloj priči daje činjenica da Hull vodi Sergej Jakirović, trener koji vrlo dobro poznaje hrvatski nogomet i Pukštasov razvoj. SportsBoom navodi kako je Jakirović veliki poštovatelj Hajdukova veznjaka te ga želi dovesti na MKM Stadium uoči nove sezone.

Podsjetimo, Hull se u Premier ligu vratio nakon dramatičnog doigravanja i devet godina izbivanja iz engleske elite, što je potvrdila i Premier League u svom predstavljanju povratnika. Upravo zato engleski klub sada traži igrače koji mogu pomoći u borbi za ostanak, ali i donijeti dugoročnu vrijednost.