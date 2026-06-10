HEP JAVLJA: Dio Splita, Solina, Kaštela i Trogira u četvrtak bez struje

Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži danas će bez električne energije privremeno ostati dijelovi Splita, Solina, Kaštela i Okruga Gornjeg.

U Splitu će od 9 do 13 sati bez struje biti potrošači u Hercegovačkoj ulici na adresama od kućnog broja 6 do 134A. Također, od 8.30 do 12.30 sati električne energije neće biti u Mosećkoj ulici na kućnom broju 52 te u Doverskoj ulici na kućnim brojevima 38 i 40.

U Kaštel Kambelovcu prekid u opskrbi električnom energijom predviđen je od 9 do 14 sati u Ulici biskupa Frane Franića.

U Kaštel Starom struje neće biti od 8 do 9 sati u dijelu Ulice Ivana Danila te uz Cestu dr. Franje Tuđmana.

U Kaštel Gomilici će od 9 do 13.30 sati bez električne energije biti potrošači u Ulici Marka Marulića na kućnim brojevima 3, 5, 18, 22, 24, 26, 28 te od 27 do 35, kao i u Ulici fra Ante Pavlova te na adresama Cesta dr. Franje Tuđmana 460 i 462.

U Solinu je prekid opskrbe najavljen od 9 do 11 sati za adresu Hrvatskih žrtava 59.

Na području Okruga Gornjeg radovi će trajati od 8.30 do 12 sati, a bez struje će biti dio Ulice hrvatskih žrtava, od zgrade Općine Seget do škole, kao i Ulica don Vjekoslava Bilote.