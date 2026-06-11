Grad Split kupuje još jedno vozilo. Zna se komu će biti namijenjeno

Grad Split odabrao je najpovoljniju ponudu u postupku jednostavne nabave osobnog vozila za potrebe prometnog redarstva. Posao vrijedan 15.979,81 eura s PDV-om trebao bi biti dodijeljen splitskoj tvrtki Auto Mall Split d.o.o.

Vozilo za potrebe prometnog redarstva

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta donio je zaključak o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave osobnog vozila za potrebe prometnog redarstva.

Prema objavljenom dokumentu, prihvaćen je prijedlog stručnog povjerenstva "Naručitelja", koje su činile Katarina-Nataša Merćep i Marijana Kirevski.

Procijenjena vrijednost nabave iznosila je 15.000 eura bez PDV-a. Do isteka roka za dostavu ponuda, 29. svibnja 2026. godine do 10 sati, pristigla je samo jedna ponuda. Dostavila ju je tvrtka Auto Mall Split d.o.o., sa sjedištem u Splitu.

Vrijednost ponude gotovo 16 tisuća eura

Ponuda Auto Mall Splita ocijenjena je valjanom te je rangirana sukladno kriteriju za odabir ponude. Cijena ponude iznosi 12.700 eura bez PDV-a, odnosno 15.979,81 eura s PDV-om.

Budući da je u postupku zaprimljena samo jedna ponuda, Grad Split odlučio je s navedenim ponuditeljem sklopiti ugovor o nabavi robe. Između Grada Splita i odabranog ponuditelja ugovor će se sklopiti nakon objave zaključka na internetskim stranicama "Naručitelja". U dokumentu se navodi kako žalba u ovom postupku nije dopuštena.