Zvuci harmonike i limene glazbe stižu u srce Splita: istarski Roč ove nedjelje donosi posebnu priču na gradske ulice

U Split ove nedjelje stiže dašak Istre, glazbe i jedne posebne kulturne priče. Prijatelji KUDŽ-a „Filip Dević”, članovi ŽKUD-a „Renato Pernić” iz Roča, održat će promenadni nastup u samom srcu grada, uz potporu Turističke zajednice grada Splita.

Njihova limena glazba nastupit će u nedjelju, 14. lipnja, od 11 do 12:30 sati, i to na najpoznatijim splitskim lokacijama: Pjaci, Voćnom trgu, Rivi i Peristilu.

Malo mjesto velike kulturne priče

Roč je slikovito istarsko mjestašce koje administrativno pripada Buzetu, a smješteno je u zelenilu sjeverne Istre, na 348 metara nadmorske visine. Iako broji manje od 200 stanovnika, Roč je mjesto iznimne povijesno-kulturne baštine.

Poznat je po snažnoj vezi s glagoljicom, a posjetitelji u njemu mogu vidjeti i repliku Gutenbergove glagoljske tiskarske preše. Upravo zato Roč nije samo romantično i pitoreskno istarsko naselje, nego i važno mjesto hrvatske kulturne memorije.

Prijateljstvo koje traje već dva desetljeća

Veza između splitskog KUDŽ-a „Filip Dević” i ročkog ŽKUD-a „Renato Pernić” traje već oko 20 godina. Riječ je o prijateljstvu koje povezuje dva društva snažno naslonjena na tradiciju, glazbu i zajedništvo.

Ročki KUD utemeljen je krajem 1959. godine, potom je nosio ime „Istarski željezničar”, a danas djeluje kao ŽKUD „Renato Pernić”. Kroz desetljeća je ostao važna glazbena institucija i mjesto okupljanja Ročana svih generacija.

Glazbeni đir kroz splitsku jezgru

Društvo iz Roča bilo je nositelj brojnih kulturnih manifestacija, osobito onih s glazbenim predznakom. Posebno se ističe manifestacija „Z armoniku - v Roč”, međunarodni susret svirača na male dijatonske harmonike trieštine, pokrenut 1989. godine.

Sada dio te atmosfere stiže i u Split. Promenadni nastup ročke limene glazbe bit će prilika da Splićani i njihovi gosti uživaju u spoju istarske tradicije, prijateljstva i glazbe na najljepšoj gradskoj pozornici – otvorenim ulicama splitske jezgre.