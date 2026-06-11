Delmati konačno "osvajaju" Split: Preko 400 artefakata na izložbi godine i dosad neispričana priča o praocima Dalmacije

Prije Rimljana. Prije granica. Prije nego što je Dalmacija postala ono što danas poznajemo, postojao je narod čije ime i danas nosi cijela regija. Tvrdoglavi, uporni i svoji. Zvuči poznato?

Delmati, narod po kojem je Dalmacija dobila ime, po prvi put dobivaju izložbu koja na jednom mjestu predstavlja njihovu cjelovitu priču. Povijest ih najčešće pamti kao ratnike i nepokorive protivnike Rima. No tko su zapravo bili ljudi koji su živjeli na ovom prostoru prije više od tri tisuće godina?

Više od 400 artefakata

Izložba DELMATI – Između mita i stvarnosti okuplja više od 400 artefakata iz hrvatskih i međunarodnih muzeja i institucija, monumentalnu scenografiju i realistične vizualne rekonstrukcije života koje posjetitelje vode u svijet Delmata. Na izložbi će biti predstavljeni i predmeti koji dosad nisu bili dostupni javnosti, a koji će ovom prilikom biti predstavljeni po prvi puta. Istodobno, izložba otvara jednako toliko pitanja koliko pruža odgovora. Koliko toga još uvijek nismo otkrili o ovom iznimnom narodu? Više od putovanja u prošlost, izložba predstavlja poziv na daljnje istraživanje ove važne teme.

Uz arheološke predmete, posjetitelji će zakoračiti u svijet Delmata kroz posebno osmišljenu scenografiju koja se ovih dana doslovno gradi unutar Arheološkog muzeja u Splitu. Monumentalne prostorne instalacije, vizualne rekonstrukcije života, vjerovanja i svakodnevice omogućit će posjetiteljima da zakorače u svijet naroda po kojem je Dalmacija dobila ime i čiji se tragovi i danas mogu prepoznati u identitetu ovoga kraja.

Obredi i riutali uz Cetinu

Posebno intrigantno poglavlje izložbe posvećeno je rijeci Cetini, koja je za Delmate imala puno veće značenje od običnog prirodnog resursa. Brojna arheološka otkrića iz njezinih dubina upućuju na to da je rijeka bila prostor obreda i rituala čije značenje ni danas nije u potpunosti razjašnjeno.

Jednako zanimljivo poglavlje vodi posjetitelje u vrijeme delmatsko-rimskih ratova, jednog od najdugotrajnijih sukoba koje je Rim vodio na istočnoj obali Jadrana. Kako je narod bez velikih gradova i moćne države više od stoljeća uspijevao pružati otpor tada najjačoj vojnoj sili svijeta? Odgovori na to pitanje kriju se među povijesnim izvorima koji otkrivaju zašto su Delmati ostali upamćeni kao jedni od najupornijih protivnika Rimskog Carstva.

Silvan - delmatsko božanstvo

Posebnu pozornost privlači monumentalna interpretacija Silvana visoka preko tri metra, nastala prema izvornom arheološkom prikazu ovog božanstva. Silvan, zaštitnik prirode, šuma, planina i pašnjaka, jedno je od najvažnijih božanstava povezanih s delmatskim prostorom, a njegov uvećani prikaz postaje vrlo upečatljiv element izložbe.

Prirodno proširenje same izložbe predstavlja i raskošno opremljen katalog na više od 300 stranica, djelo koje nadilazi okvire klasične muzejske publikacije i postaje trajan zapis o narodu koji je ostavio dubok trag u identitetu ovoga prostora. Ovaj publikacija zasigurno će pronaći mjesto u kućnim bibliotekama svih zaljubljenika u povijest i arheologiju, ali i svih onih koji Dalmaciju smatraju svojim domom, dijelom vlastitog identiteta ili mjestom kojem se uvijek iznova vraćaju.

Autori izložbe su Stipan Dilber (Franjevački muzej Tomislavgrad), Marko Dizdar (Institut za arheologiju), Darija Domazet (Muzej Cetinske krajine – Sinj), Sanja Ivčević (Arheološki muzej u Splitu), Marta Kalebota (Arheološki muzej u Splitu), Ana Marić (Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine), Marija Marić Baković (Franjevački muzej i galerija Gorica-Livno), Vesna Matić (Arheološki muzej u Splitu), Lujana Paraman (Muzej grad Trogira), Hrvoje Potrebica (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu), Ivan Šuta (Muzej grada Kaštela), Nino Švonja (Arheološki muzej u Splitu), Domagoj Tončinić (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu), i Marina Ugarković Džafić (Institut za arheologiju). Kustosica izložbe je Marta Kalebota, viša kustosica Arheološkog muzeja u Splitu. Dizajn postava potpisuje ARP Studio, dok je autor vizualnog identiteta i grafičkog dizajna postava Stjepko Rošin.

Njihova priča nikada do sada nije bila ispričana na ovaj način. Izložba DELMATI – Između mita i stvarnosti poziva vas da zakoračite u svijet naroda koji je ostavio trag dublji od samog imena Dalmacije.