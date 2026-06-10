Novčana nagrada za onoga tko dođe raditi, čeka ga naknada od 13.000 eura

Grad Križevci objavio je javni poziv za dodjelu poticajne naknade liječniku specijalistu pedijatrije s ciljem osiguravanja kontinuirane specijalističke zdravstvene zaštite na području grada. Riječ je o jednoj od mjera kojom gradska uprava nastoji zadržati i privući zdravstvene stručnjake u lokalnu zajednicu. Prema objavljenom pozivu, pravo na poticajnu naknadu za 2026. godinu može ostvariti liječnik specijalist pedijatrije zaposlen na neodređeno i puno radno vrijeme u pedijatrijskoj ordinaciji u Križevcima, koja djeluje u sklopu Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije. Predviđeni neto iznos potpore iznosi 13.272,28 eura, piše Podravski.hr.

Zahtjevi se podnose Gradu Križevcima na propisanom obrascu, uz dokumentaciju kojom se dokazuje radni status, identitet i broj računa za isplatu sredstava. Rok za prijavu istječe 11. lipnja 2026. godine, a prijave pristigle nakon tog datuma neće se razmatrati. O pristiglim zahtjevima odlučivat će povjerenstvo koje imenuje gradonačelnik, a konačnu odluku o dodjeli potpore donijet će gradonačelnik na temelju prijedloga povjerenstva.

Liječnik kojem bude odobrena poticajna naknada morat će s Gradom Križevcima sklopiti ugovor te ostati zaposlen na navedenom radnom mjestu najmanje do sredine lipnja 2027. godine. U slučaju prijevremenog prestanka radnog odnosa, korisnik će biti obvezan vratiti cjelokupni isplaćeni iznos potpore. Kao osiguranje povrata sredstava predviđena je i dostava bjanko zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika. Isplata naknade planirana je najkasnije do sredine lipnja 2026. godine, nakon sklapanja ugovora i ispunjavanja svih propisanih uvjeta. Porezne obveze i doprinose na dodijeljeni iznos snosit će Grad Križevci.

Ova mjera dio je Programa osiguravanja specijalističke zdravstvene zaštite na području Križevaca, kojim grad nastoji odgovoriti na izazove nedostatka zdravstvenog kadra i osigurati dostupnost pedijatrijske skrbi za najmlađe stanovnike. Više informacija OVDJE.