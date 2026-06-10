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Novčana nagrada za onoga tko dođe raditi, čeka ga naknada od 13.000 eura

Rok za prijavu istječe 11. lipnja 2026. godine

Grad Križevci objavio je javni poziv za dodjelu poticajne naknade liječniku specijalistu pedijatrije s ciljem osiguravanja kontinuirane specijalističke zdravstvene zaštite na području grada. Riječ je o jednoj od mjera kojom gradska uprava nastoji zadržati i privući zdravstvene stručnjake u lokalnu zajednicu. Prema objavljenom pozivu, pravo na poticajnu naknadu za 2026. godinu može ostvariti liječnik specijalist pedijatrije zaposlen na neodređeno i puno radno vrijeme u pedijatrijskoj ordinaciji u Križevcima, koja djeluje u sklopu Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije. Predviđeni neto iznos potpore iznosi 13.272,28 eura, piše Podravski.hr.

Zahtjevi se podnose Gradu Križevcima na propisanom obrascu, uz dokumentaciju kojom se dokazuje radni status, identitet i broj računa za isplatu sredstava. Rok za prijavu istječe 11. lipnja 2026. godine, a prijave pristigle nakon tog datuma neće se razmatrati. O pristiglim zahtjevima odlučivat će povjerenstvo koje imenuje gradonačelnik, a konačnu odluku o dodjeli potpore donijet će gradonačelnik na temelju prijedloga povjerenstva.

Liječnik kojem bude odobrena poticajna naknada morat će s Gradom Križevcima sklopiti ugovor te ostati zaposlen na navedenom radnom mjestu najmanje do sredine lipnja 2027. godine. U slučaju prijevremenog prestanka radnog odnosa, korisnik će biti obvezan vratiti cjelokupni isplaćeni iznos potpore. Kao osiguranje povrata sredstava predviđena je i dostava bjanko zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika. Isplata naknade planirana je najkasnije do sredine lipnja 2026. godine, nakon sklapanja ugovora i ispunjavanja svih propisanih uvjeta. Porezne obveze i doprinose na dodijeljeni iznos snosit će Grad Križevci.

Ova mjera dio je Programa osiguravanja specijalističke zdravstvene zaštite na području Križevaca, kojim grad nastoji odgovoriti na izazove nedostatka zdravstvenog kadra i osigurati dostupnost pedijatrijske skrbi za najmlađe stanovnike. Više informacija OVDJE

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